Kone Air - Mouse Gaming con una batteria infinita

ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach Corporation, presenta oggi il Kone Air Wireless Ergonomic Gaming Mouse come ultima aggiunta alla sempre più corposa line-up di mouse da gaming dell’azienda. Il Kone Air dispone del design perfezionato di ROCCAT e garantisce il massimo della versatilità sia per il lavoro sia per il gaming. La tecnologia proprietaria Stellar Wireless di ROCCAT ottimizza la connettività wireless del Kone Air per ottenere le massime prestazioni, tra cui il wireless a 2,4 GHz senza lag per i giochi più veloci, o il Bluetooth per la produttività in movimento e il consumo energetico ridotto.



I giocatori PC possono alimentare ilKone Air con due batterie alcaline AA per un'autonomia massima di oltre 800 ore. Inoltre, il Kone Air funziona con una sola batteria AA, ottenendo un peso inferiore. Il mouse ergonomico e senza fili Kone Air di ROCCAT, nelle versioni Blacko Arctic White, è disponibile da oggi per il pre-order al prezzo consigliato di 69,99 € su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati, per un lancio previsto per il 14 novembre 2022.

"Il design ergonomico del mouse Kone di ROCCAT è stato perfezionato nel corso degli anni e il Kone Air è un mouse da gaming per PC progettato anche per essere adatto alla produttività", ha dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e direttore generale delle periferiche per PC di Turtle Beach. "Il design a più pulsanti del Kone Air è ideale sia per il gaming che per il lavoro. Inoltre, è possibile alleggerire il peso per il gaming o semplicemente godersi la forma, il feeling unico e l'incredibile durata della batteria".

L'amata forma ergonomica del Kone di ROCCAT garantisce il comfort anche nelle sessioni di gioco più intense. Mettere la mano sul Kone Airè una sensazione inconfondibile, grazie all'ampio supporto per il palmo e alle impugnature laterali in gomma a doppia iniezione, resistenti e piacevoli al tatto. Il design a più pulsanti è completato dalla tecnologia Easy-Shift[+]™di ROCCAT per la duplicazione dei pulsanti, che espande i nove pulsanti del mouse in 17 input programmabili e consente di eseguire facilmente macro e azioni varie. È sufficiente tenere premuto il pulsante Easy-Shift[+]programmabile del Kone Air per accedere all'incredibile arsenale di funzioni secondarie.

Il Kone Air è dotato di diverse tecnologie proprietarie ROCCAT progettate per aiutare i giocatori PC a ottenere le massime prestazioni durante il gaming. Gli switch TITAN di ROCCAT si combinano con il sensore ottico Owl-Eye da 19K DPI per offrire velocità, precisione e reattività.

Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti PC di ROCCAT, visitate ROCCAT.com

Altre News per: konemousegamingbatteriainfinita