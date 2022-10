Su Amazon.it è arrivata la vetrina di Halloween

Dai costumi ai dolcetti, dalle decorazioni per la casa al make-up fino a giocattoli, libri e film: tutto questo e molto altro vi aspetta fino al 31 ottobre su amazon.it/Halloween.



Boo! La festa più terrificante dell’anno è ormai alle porte: è la notte di Halloween, tenebrosa, misteriosa ma anche magica. E voi, siete pronti per un party da brividi?

Alcuni stanno ancora pensando a cosa fare e sono in cerca di ispirazione, altri hanno già iniziato a intagliare le prime zucche: per tutti c’è la nuova vetrina di Halloween su Amazon.it , che offre tantissime idee per festeggiare in modo ancora più speciale questa serata.Per creare un’atmosfera davvero “spaventosa” sono disponibili addobbi e decorazioni, dai centrotavola ai cuscini, accessori, come magliette, cappelli e sticker, oltre a costumi per tutti i gusti: scheletri, streghe, fantasmi e vampiri, per adulti, bambini e perfino per i nostri amici a quattro zampe. E di certo non può mancare l’intrattenimento! La vetrina di Halloween di Amazon offre, infatti, un’ampia selezione di pellicole “da paura”, dall’horror più terrificante al cartone animato a tema, ma anche tanti giochi, libri e quaderni da colorare per grandi e piccini.

Inoltre, per tutti i clienti Prime che non vedono l’ora di sperimentare un gusto da brivido, procurarsi tutto l’occorrente per la golosa tradizione del “dolcetto o scherzetto” o gli ingredienti necessari per un perfetto menù di Halloween - anche last minute - adesso è ancora più semplice grazie ad Amazon Fresh.



Il servizio di spesa in giornata di Amazon.it offre uno speciale store a tema Halloween dove scoprire moltissime idee golose per un party perfetto, tra dolci, snack, bevande, cioccolata e molto altro. I clienti Amazon Prime di Roma, Milano, Torino, Bergamo e Bologna e zone limitrofe possono così ricevere la propria spesa in giornata, comodamente a casa e in finestre di due ore a scelta, attraverso la shopping app di Amazon o direttamente sul sito www.amazon.it/supermercato.

Ecco una spaventosa selezione di idee tutte da scoprire nella vetrina dedicata su Amazon.it:

· Adesivi di Halloween per finestre e superfici in vetro diHidreamz

· Set di stampi con fantasia Monsters di Silikomart

· Collare per cani e gatti con papillon di LionetPaws

· Kit professionale per intagliare la zucca diVzatt

· Costume di Halloween per animali domestici con ali dipipistrello

· Una spaventosa casa infestata. Libro pop-up di JoelStern

· Costumeda pagliaccioufficiale PennywiseDeluxe diRubie’s

· Costume da cheerleader horror diSmiffys

· Caramelle assortite Halloween Mix di Trolli

· Halloween – Film Collection (11 DVD)

· Escapepuzzle peradulti “Lacucina dellaStrega” diRavensburger

Set per trucco horror di Furtime

