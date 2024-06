La serie realme GT 6 best seller su Amazon fra le novità nella fascia da 399 a 1.000 euro

· realme GT 6T è in testa alla classifica di Amazon Italia dei nuovi smartphone in questa fascia di mercato;

· La serie GT 6 ha ottenuto una crescita del 199% in Europa rispetto alla precedente serie nei primi 3 giorni dal lancio, un passo ulteriore verso i 100 milioni di smartphone dotati di AI entro i prossimi tre anni.

Dal giorno del lancio globale a Milano, il 20 giugno, la serie realme GT 6, con realme GT 6 e realme GT 6T, ha registrato incremento delle vendite da record.

Il best seller degli smartphone di fascia media e alta

realme GT 6T ha permesso di registrare vendite da record, diventando la prima novità nel comparto smartphone su Amazon Italia nella fascia di prezzo fra 399 e 1000 euro, superando importanti competitor, come la serie Honor 200 e la serie Poco F6.

realme GT 6 ha registrato un aumento delle vendite del 199% rispetto alla generazione precedente, il GT 2 Pro, nei primi 4 giorni di lancio in Europa. In particolare, in Italia le vendite del realme GT 6 sono aumentate del 510% rispetto alla serie precedente.

Rivoluzionare le abitudini digitali dei giovani con l'AI

realme GT 6 introduce la prima modalità di visione notturna AI del settore, ideale per realizzare video in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, realme è dotato di AI Smart Loop, che riconosce i contenuti del display e anticipa le intenzioni dell'utente per fornire suggerimenti precisi.

Insieme ai nuovi dispositivi, realme ha annunciato la creazione delNext AI lab e il lancio dell'iniziativa "AI+UI Popularizer Plan", testimonianza dell'impegno dell'azienda per integrare funzioni AI avanzate e innovazioni di UI in collaborazione con partner globali come Google, Qualcomm e Microsoft. Questa iniziativa mira ad accelerare l'ingresso sul mercato di tecnologie AI superiori, rendendo le esperienze AI più accessibili e pratiche per i giovani utenti.

Riconoscendo il potenziale di trasformazione dell'AI, realme ha fissato l'ambizioso obiettivo dicommercializzare e distribuire 100 milioni di smartphone dotati di IA entro i prossimi tre anni. Questo impegno fa parte della più ampia strategia di realme per rendere la tecnologia AI accessibile agli utenti di tutto il mondo.

Durante l'evento di lancio a Milano, realme ha tenuto una tavola rotonda sull'IA in cui gli esperti del settore hanno discusso il potenziale di trasformazione dell'AI negli smartphone. Francis Wong, Head of Product Marketing di realme, ha sottolineato il ruolo essenziale degli smartphone nel rendere l'IA accessibile ai giovani, spiegando che"a prescindere dall'evoluzione delle funzionalità dell'IA, gli smartphone rimarranno i dispositivi più comuni con cui le persone si confronteranno con l'IA nel prossimo futuro".

Prezzirealme GT 6 è dotato dell'ultimo processore Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, che offre agli utenti un'esperienza fluida e veloce. La serie realme GT 6 è, inoltre, dotata del display più luminoso al mondo, un rivoluzionario schermo Ultra Bright da 6000 nit, il migliore sotto i 1000 euro.

Per gli ultimi aggiornamenti su disponibilità e sconti, comprese le offerte early bird, è possibile visitare il sito ufficiale realme o consultare la tabella sottostante: