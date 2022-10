Lasagne al ristorante : intossicati 75 turisti spagnoli

Appena arrivati in Italia hanno voluto festeggiare l'inizio del viaggio con un pranzo tipico. Così, il gruppo disi è recato alper provare le famose. Ma poche ore dopo sono iniziati i problemi. I 57 viaggiatori soffrivano di nausea e dissenteria e 6 di loro hanno dovuto essere trasportati in ospedale.

Il gruppo di turisti spagnoli era composto da uomini e donne, di età compresa tra i 64 e gli 84 anni. Dopo essere sbarcati a Malpensa, sono stati a pranzo in un ristorante in provincia di Varese. La sera stessa sono comparsi i primi malanni, anche se la mattina successiva è suonata la vera sveglia. Ospiti di un hotel, intorno alle 9.30 hanno chiesto l'aiuto dei soccorritori, perché soffrivano di diarrea e vomito. Sei di loro sono stati trasportati in ospedale e ammessi al codice verde. Secondo le prime ricostruzioni i turisti avrebbero pranzato in un ristorante vicino all'aeroporto di Malpensa, poi sarebbero arrivati all'hotel in autobus. Poco dopo l'arrivo nella località turistica della Valle Camonica, alcuni di loro hanno cominciato a sentirsi male. Certa, o quasi, la causa dei malori dovuta alle Lasagne, visto che dopo pranzo nessuno di loro ha toccato il cibo.

