Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE - nuovo core booster set Esplosione Alaoscura

VOLATE ALTO CON ESPLOSIONE ALAOSCURA, NUOVO CORE BOOSTER SET PER YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, DISPONIBILE ORA IN EUROPE E OCEANIA



Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia l’arrivo del nuovo core booster set Esplosione Alaoscura, disponibile da oggi in Europa e Oceania per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG).Questo set di 100 carte vi permetterà di solcare i cieli grazie a nuove carte per la famosa strategia “Alanera” di Crow da Yu-Gi-Oh! 5D. Presenti anche nuovi temi e nuove carte da aggiungere al vostro Deck principale. Esplosione Alaoscura è ricco di carte in grado di elevare il vostro gioco al livello successivo.Ecco alcune delle caratteristiche principali di Esplosione Alaoscura:Nuovi Sintonizzatori che renderanno ancora più semplice eseguire Evocazioni Synchro in sequenzaSbloccate opportunità inedite grazie al nuovo Mostro Synchro “Alaoscura”Una nuova versione del Drago Ali Nere di Crow Hogan, in grado di infliggere ingenti danni e distruggere ogni carta sul campo di battaglia durante il turno dell’avversarioNuove entusiasmanti strategieNuove carte per i temi del passatoContinuazione del tema World Premiere che ha debuttato in Potere degli ElementiE molto altro ancora!Preparate all’azione il vostro Deck “Alaoscura” ottenendo carte “Alaoscura” da Duellanti Leggendari: Stagione 2 e Duellanti Leggendari: Drago Bianco dell'Abisso.Il core booster set Esplosione Alaoscura contiene 100 nuove carte: 50 comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete.

Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.

Altre News per: giococartenuovocoreboosteresplosionealaoscura