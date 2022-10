PROBLEMI CON EXCEL? CI PENSA MIKE

Microsoft Excel: uno dei programmi più utili e meno intuitivi del pacchetto Office che spesso rappresenta un problema per molti lavoratori.

Ma immagina per un momento di saper utilizzare Excel perfettamente. Immagina quanta sicurezza e fiducia ti darebbe nel mondo del lavoro. Immagina quanto tempo risparmiato potresti investire in qualsiasi altra attività. Immagina come risalteresti all'interno del tuo team, facendo un’ottima impressione sul tuo capo. Tutto ciò è possibile, basta seguire un percorso di apprendimento chiaro, lineare e pratico sotto la guida di un insegnante.

Dopo il successo mondiale dell’americana Kat Norton, in arte Miss Excel, ora arriva anche un talento tutto italiano. Stiamo parlando di Michele Costopulos Cappi, ma voi potete chiamarlo Mike. 28 anni, modenese, laureato in ingegneria. Questo giovane ragazzo è riuscito a creare la più grande community di Excel del nostro Paese. Un successo sempre più in crescita, i numeri parlano chiaro: 162mila follower sulla pagina Instagram @excelconmike, 170mila su TikTok e 10mila iscritti al sito www.excelconmike.com tra singoli utenti e aziende.

“Fin da quando ero uno studente del liceo, ho sempre sviluppato un forte interesse verso i software di produttività” racconta Mike. “Mosso dalla curiosità di scoprire tutte le potenzialità di Excel, ho potuto migliorare costantemente le mie abilità, fino a diventare un esperto del settore. Ho iniziato offrendo consulenze ad amici, poi a piccoli professionisti ed infine a realtà aziendali”.Non solo, il desiderio di Mike era quello di utilizzare i social media per aiutare un pubblico più vasto e rendere il processo di apprendimento divertente e interattivo.

“Se vi sentite persi, frustrati o confusi mentre cercate di usare Excel, non siete i soli. Alla maggior parte delle persone manca una guida su come utilizzare questo software” spiega Mike. La realtà è che padroneggiare Excelè una delle skill più richieste dalle aziende. Paradossalmente, viene data per scontata e nessuno la insegna, né all'università, né tantomeno sul posto di lavoro.

Per questo motivo, Mike ha creato Excel Academy: un corso di videolezioni dove vengono affrontati tutti gli aspetti di questo software. Ma tranquilli “Non è necessaria nessuna conoscenza preliminare, anzi, si partirà dagli argomenti più semplici e nulla verrà dato per scontato” precisa Mike. Sono infatti presenti due tipologie di lezioni: il Corso Base (9 ore, 140 video) per coloro che si affacciano al mondo di Excel per le prime volte e il Corso Avanzato (12 ore, 160 video) dedicato a chi è già pratico dello strumento e vorrebbe fare un salto di qualità.

“Una volta completate le lezioni, Excel non sarà più un ostacolo: sono qui perché questo software rappresenti un cavallo di battaglia, non una fonte di ansiee incertezze” rassicura Mike. D’altronde, il mondo digitale è in continua evoluzione, ma se c'è uno strumento che tutte le aziende utilizzano è proprio Excel. Semplicemente perché le sue potenzialità sono

incredibili

e si sposano benissimo con le

esigenze di tutti

.

Altre News per: problemiexcelpensamike