NVIDIA e Microsoft IA sui PC Windows RTX e su Azure

Nell’appuntamento di questa settimana di RTX AI Garage parliamo degli importanti aggiornamenti condivisi da NVIDIA durante il ComputeX e il Microsoft Build, riguardanti i PC AI, il gaming e l'innovazione dell'AI agentica nel cloud. NVIDIA e Microsoft hanno presentato nuovi tool e integrazioni che rendono lo sviluppo e l'implementazione dell'AI più accessibili, dall'inferenza locale sui PC con AI RTX all'hosting avanzato di modelli e microservizi in Azure: PC con AI RTX e tool per sviluppatori ( blogpost ): TensorRT per PC RTX AI è stato riprogettato per la creazione di motori just-in-time e on-device, ottimizzando le prestazioni dei modelli di AI in pochi secondi. Il nuovo packaging riduce le dimensioni dei file di 8 volte.

Per gli sviluppatori Windows, TensorRT per RTX è supportato nativamente in Windows ML, il nuovo framework di inferenza AI di Microsoft per Windows 11. Ciò fornisce agli sviluppatori un'API standardizzata e un'accelerazione ottimizzata da NVIDIA, consentendo una distribuzione dei modelli senza soluzione di continuità su hardware diversi. TensorRT per RTX è disponibile da oggi nell'anteprima di Windows ML e sarà rilasciato come SDK autonomo a giugno tramite NVIDIA Developer. Scopri di più su come TensorRT per RTX e Windows ML stanno semplificando lo sviluppo dei software.

Le migliori app creative stanno lanciando funzionalità basate su RTX utilizzando gli SDK NVIDIA: Autodesk, Chaos, Bilibili, LM Studio e Topaz.

Il modello di generazione di immagini FLUX.1-schnell di Black Forest Labs sarà disponibile come microservizio NVIDIA NIM, mentre il microservizio FLUX.1-dev NIM è stato aggiornato per supportare più GPU RTX.

Il Project G-Assist Plug-in Builder semplifica la creazione di plug-in su PC. Su GitHub sono ora disponibili nuovi esempi di plug-in open source che mostrano diversi modi in cui l'AI integrata nei dispositivi può migliorare i flussi di lavoro su PC e nei giochi. Unisciti al canale NVIDIA Developer Discord per collaborare, condividere le tue creazioni e ottenere assistenza.

Il mese scorso NVIDIA ha rilasciato NVIDIA AI Blueprint for 3D-guided generative AI, un potente tool che consente di controllare la composizione e le angolazioni della telecamera delle immagini generate utilizzando una scena 3D come riferimento. AI nei giochi e nella grafica: DLSS 4 è ora disponibile in oltre 125 giochi e app.

10 nuovi giochi aggiungono il DLSS 4: Crimson Desert, FBC: Firebreak, F1® 25, inZOI, LIGHT OF MOTIRAM, MindsEye, Portal with RTX, RoadCraft, Splitgate 2, WUCHANG: Fallen Feathers.

DOOM: The Dark Ages aggiungerà Path Tracing e DLSS Ray Reconstruction a giugno.

Sono ora disponibili le schede grafiche RTX 5060 e le GPU per laptop GeForce 5060.

È stato lanciato il concorso RTX Remix Mod da 50.000 dollari.

Portal con RTX è stato aggiornato con DLSS 4 con Multi Frame Generation e RTX Neural Radiance Cache.

Per saperne di più, visita https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/ Aggiornamenti alla piattaforma AI e ai microservizi I microservizi NVIDIA NIM (tra cui FLUX.1, BioNeMo e ALCHEMI) supportano una sperimentazione e un'implementazione più rapide su PC RTX AI e in Azure.

Azure Discovery integrerà i microservizi NVIDIA ALCHEMI e BioNeMo per velocizzare i flussi di lavoro nella scienza dei materiali e nella ricerca farmacologica.

Azure AI Foundry ora include i modelli di ragionamento aperto NVIDIA Llama Nemotron e i microservizi BioNeMo NIM, che offrono inferenze containerizzate ad alta precisione per applicazioni di ragionamento avanzato, sanità e AI specifiche per settore.

Microsoft sta implementando decine di migliaia di sistemi rack-scale NVIDIA NVIDIA GB200 NVL72 nei data center Azure. Se ve lo siete perso, la registrazione del discorso di Jensen Huang, CEO di NVIDIA, con tutti i dettagli sugli annunci di NVIDIA al Computex, è disponibile al seguente link: nvidia.com/en-us/events/computex/

