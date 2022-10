HASBRO A LUCCA COMICS & GAMES 2022

AVALON HILL E HASBRO GAMING @PADIGLIONE CARDUCCI & HASBRO FAN @PIAZZA SANTA MARIA

A LUCCA COMICS & GAMES 2022 HASBRO RADDOPPIA IL DIVERTIMENTO

I mitici HeroQuest e Betrayal at House on the Hill, ma anche l’anteprima del nuovo Cluedo Escape e i nuovi Monopoly in Viaggio per il Mondo e Monopoly Stranger Things sono solo alcune tra le sorprese firmate Avalon Hill e Hasbro Gaming, che attendono gli appassionati di boardgame al Padiglione Carducci.

Per i veri collezionisti e per gli appassionati di supereroi e saghe stellari l’appuntamento è in Piazza Santa Maria con Hasbro Fan, tra esclusive repliche e action figures Marvel, Star Wars e Transformers, si festeggia il 60° anniversario di Spider-Man e c’è persino la riproduzione in scala 1:1 del celebre Cubo Gelatinoso di Dungeons & Dragons aspettando il movie!

La voglia di tornare a giocare, a divertirsi e a celebrare le proprie passioni è tanta, cresce di giorno in giorno, e Lucca Comics and Games è il luogo ideale per farlo. Hasbro non può certo perdere un appuntamento del genere, anzi - dal 28 ottobre al 1° novembre - sarà tra i protagonisti del Festival con tornei, anteprime, esclusive e tantissime sorprese in ben due punti della città.



Gli appassionati di boardgame non dovranno far altro che raggiungere le immersive e magiche aree dedicate ad Avalon Hill (uno stand a tema HeroQuest e uno per Betrayal at House on The Hill) e Hasbro Gaming nel Padiglione Carducci, ben 410mq del tutto dedicati a giochi da tavolo che hanno colpito e segnato l’immaginario di diverse generazioni. A cominciare dall’avventura nella casa del terrore con Betrayal at House on the Hill e passando dal mitico HeroQuest dove l’obiettivo è sconfiggere Zargon e il suo malvagio esercito, saranno tantissimi i tornei, le partite e le sfide che potranno vivere i visitatori. Inoltre, Hasbro porterà in fiera anche l’espansione di quest’anno in italiano: HeroQuest Frozen Horror. In un’area dedicata del magico stand e sotto la guida del Master of Masters Andrea Rossi verranno infine rivelate e dimostrate importanti novità, prima tra tutte HeroQuest La Maga dello Specchio, espansione del 2023! I veri fan del gioco potranno anche dipingere le iconiche miniature in compagnia di artisti e giocatori esperti, ma non solo.







Potranno anche partecipare alla tradizionale asta di beneficenza dell’Area Performance per provare ad aggiudicarsi una speciale edizione di HeroQuest dedicata all’evento: contenuta in un box in legno premium dove miniature, schermo del master e cover saranno graficizzate e dipinte da illustri nomi nel mondo del fantasy. Una versione davvero unica ed esclusiva. Chi invece è attratto dal mistero e dagli enigmi non potrà di certo farsi scappare una delle novità più attese in assoluto: arriva Cluedo Escape, un modo tutto nuovo di giocare a un grande classico senza tempo, in una chiave mai vista prima e ancora più emozionante ed intrigante. In un’area completamente dedicata a Cluedo si potrà vivere un’esperienza unica che darà un assaggio di cosa significa ricevere un invito enigmatico a entrare nella famosa Villa Tudor e trasformarsi in astuti detective. Tra i tantissimi tavoli Hasbro Gaming, ci saranno anche quelli dedicati alle ultime edizioni del gioco in scatola per eccellenza - Monopoly In Viaggio per il Mondo e il nuovo Monopoly Stranger Things ispirato alla nuova stagione 4 con l’iconico Orologio di Vecna - ma anche quelli dedicati all’innovativo Jenga Maker, al gioco di carte 5 Alive e a tantissimi altri giochi che delizieranno i più svariati gusti e passioni.



Per i veri collezionisti e per gli appassionati di supereroi e miti stellari l’appuntamento è in Piazza Santa Maria con Hasbro FAN: ci si sentirà come a casa, in famiglia. Sarà il punto di ritrovo di community e cosplayer devoti all’universo Marvel e a saghe iconiche come Transformers e Star Wars. Tra le special guest più attese gli Impersonator ufficiali degli Avengers più amati dell’MCU, da Iron Man a Doctor Strange. Ma non solo: lo stand Hasbro FAN sarà preso d’assalto dai figuranti della 501st Legion Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, i gruppi di costuming ufficiali di Star Wars. I fan si caleranno del tutto nella “galassia lontana lontana”, soprattutto quando toccheranno con mano le fantastiche repliche Black Series tratte dalla serie Obi-Wan Kenobi, dalle Spade Laser all’iconico casco di Darth Vader.







Tra esclusive repliche e action figures vintage, tutti potranno festeggiare il 60° compleanno di Spider-Man e potranno provare l'ebbrezza di entrare all’interno della confezione a misura d’uomo dell’action figure Marvel Legends di Spider Man – The Amazing Fantasy rilasciata proprio per le celebrazioni dell’anniversario, per una foto davvero indimenticabile. Visto l’imminente arrivo sui grandi schermi di Black Panther: Wakanda Forever, i veri fan potranno ammirare la linea di action figures tratta dal film e provare in prima persona la nuova replica del Casco di Black Panther. E non finisce qui, l’hype in vista del film “Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri” in uscita a Marzo 2023 è alle stelle e per stemperarla Hasbro FAN ha in serbo una sorpresa che lascerà a bocca aperta il popolo di Lucca Comics and Games 2022: la riproduzione in scala 1:1 del notissimo Cubo Gelatinoso di Dungeons & Dragons.

