Pensione, quattordicesima 2025: quando arriva e a chi spetta

È in arrivo la quattordicesima 2025 per i pensionati italiani. Come comunicato dall’INPS, la somma aggiuntiva sarà erogata con la mensilità di luglio ai titolari di pensione che soddisfano i requisiti previsti.

Hanno diritto alla quattordicesima i pensionati che:

percepiscono uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o di forme sostitutive, esclusive ed esonerative, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;

hanno compiuto almeno 64 anni entro il 31 dicembre 2025;

entro il 31 dicembre 2025; possiedono un reddito complessivo annuo fino a due volte il trattamento minimo del Fondo Lavoratori Dipendenti, pari a 11.766,30 euro per l’anno in corso.

L’importo della quattordicesima varia in base agli anni di contributi e al reddito annuo percepito:

Per i lavoratori dipendenti:

fino a 15 anni di contributi:- pensione = 11.766,30 euro: 437 euro - pensione > 11.766,30 euro: 336 euro

da 15 a 25 anni di contributi:- pensione = 11.766,30 euro: 546 euro - pensione > 11.766,30 euro: 420 euro

- pensione > 11.766,30 euro: oltre 25 anni di contributi:- pensione = 11.766,30 euro: 655 euro- pensione > 11.766,30 euro: 504 euro

Per i lavoratori autonomi:

fino a 18 anni di contributi:- pensione = 11.766,30 euro: 437 euro - pensione > 11.766,30 euro: 336 euro

- pensione > 11.766,30 euro: da 18 a 28 anni di contributi:- pensione = 11.766,30 euro: 546 euro - pensione > 11.766,30 euro: 420 euro

- pensione > 11.766,30 euro: oltre 28 anni di contributi:- pensione = 11.766,30 euro: 655 euro- pensione > 11.766,30 euro: 504 euro

Il pagamento della quattordicesima avviene d’ufficio, sulla base dei redditi dichiarati negli anni precedenti, per i pensionati di tutte le gestioni.

Chi perfeziona i requisiti entro il 31 luglio 2025 riceverà la somma con la rata di luglio. Coloro che maturano i requisiti tra il 1° agosto (per le pensioni gestite nei sistemi integrati) o il 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) e il 31 dicembre 2025, così come i nuovi pensionati del 2025, riceveranno la quattordicesima con la mensilità di dicembre.