THE SIMS PREPARA IL TERRENO PER IL FUTURO

l passato, il presente e il brillante futuro di The Sims sono stati svelati in uno streaming speciale del Franchise, Behind The Sims Summit

Oggi, Electronic Arts e Maxis hanno celebrato i 22 anni di The Sims e hanno condiviso dettagli sul brillante futuro dell'iconico marchio, durante un evento speciale dedicato al franchise. Lo streaming, intitolato Behind The Sims Summit, ha illustrato le prossime novità del gioco di simulazione di vita e come The Sims troverà nuove strade per la sperimentazione, la scoperta di sé e l'espressione fantasiosa dei giocatori.





A partire da oggi, il gioco base di The Sims 4 sarà scaricabile gratuitamente da tutti i nuovi giocatori su PC tramite EA app o Origin, Mac tramite Origin, Steam, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One. The Sims è sempre stato un'occasione per celebrare nuovi modi di giocare con così tante possibilità di scoperta e Maxis è entusiasta di continuare ad accogliere più giocatori che mai per creare nuove storie ed esplorare senza confini.

Il team di sviluppo di Maxis ha anche sottolineato il suo impegno a sviluppare nuove e significative esperienze di The Sims 4 nel prossimo futuro. I giocatori possono aspettarsi altri pacchetti, kit, aggiornamenti gratuiti e consegne di Sims Delivery Express. Lo studio ha concesso un'occhiata ai disegni concettuali di due futuri pacchetti di espansione in uscita l'anno prossimo e ha comunicato che i neonati arriveranno all'inizio del 2023.

Come ringraziamento ai giocatori per il loro sostegno, sono disponibili premi celebrativi in The Sims 4, The Sims FreePlay e The Sims Mobile, tra cui una varietà di tatuaggi per adornare i vostri Sims e uno speciale Plumbob, tutti gratuiti e già disponibili nei giochi.

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI THE SIMS IN FASE DI SVILUPPO

Maxis ha dato ai fan un assaggio delle primissime fasi del gioco e della piattaforma creativa di nuova generazione di The Sims, con il titolo provvisorio di Project Rene. Il titolo "Project Rene" è stato scelto per ricordare parole come rinnovamento, rinascimento e rinascita, per rappresentare il rinnovato impegno dello sviluppatore per il brillante futuro di The Sims.

Il gioco rimarrà fedele a ciò che The Sims è sempre stato, pur spingendosi a evolvere il modo in cui i Sims pensano e si comportano. Immagina The Sims con ancora più modi di giocare, strumenti per incoraggiare la creatività e la possibilità di raccontare storie significative. Con Project Rene, i giocatori potranno scegliere se giocare da soli o collaborare con altri e avranno la possibilità di giocare su tutti i dispositivi supportati.

"Fin dall'inizio, The Sims ha definito i giochi di simulazione di vita e ha continuato a crescere fino a diventare un'incredibile piattaforma per la creatività e l'espressione di sé", afferma Lyndsay Pearson, vicepresidente della divisione Franchise Creative di The Sims. "Oggi inizia il nostro viaggio nei prossimi anni, mentre lavoriamo al prossimo gioco e alla prossima piattaforma creativa, attualmente intitolata Project Rene. Stiamo costruendo sulle stesse basi che hanno reso The Sims avvincente per generazioni di giocatori e stiamo spingendo i confini per creare nuove esperienze. Avremo molto altro da condividere man mano che continueremo a progredire nello sviluppo del gioco e nelle tappe fondamentali del nostro percorso".

COSTRUIRE RELAZIONI CON I CREATORI

Per la prima volta nella storia di The Sims, lo studio ha annunciato una nuova destinazione per i giocatori di The Sims 4 per scaricare mod e contenuti generati dagli utenti grazie a una nuova collaborazione con Overwolf, gestori di CurseForge, un gestore di mod e una piattaforma di scoperta di contenuti generati dagli utenti. Per anni, la comunità di The Sims 4 è stata ampliata dai modder e dai creatori di contenuti personalizzati, e oggi segna un grande passo avanti nel riconoscimento e nella celebrazione dei loro contributi.

Ulteriori informazioni sul programma e sul suo lancio saranno disponibili nel corso dell'anno.

NUOVI ENTUSIASMANTI AGGIORNAMENTI PER THE SIMS FREEPLAY E THE SIMS MOBILE

Infine, sono stati presentati nuovi aggiornamenti per The Sims FreePlay e The Sims Mobile.

Nell'ambito dell'impegno costante per migliorare la rappresentazione di tutti i giocatori, The Sims FreePlay aggiungerà un aggiornamento dei volti dei Sim per le fasi di vita preadolescenziale, adolescenziale, adulta e anziana. Questo aggiornamento visivo prevede che tutte le acconciature, gli orecchini e gli occhiali siano condivisi tra tutti i generi, e sarà permanentemente disponibile gratuitamente nel gioco a partire da oggi. Inoltre, l'annuale missione stagionale “Christmas in the Heir” arriverà nel gioco a dicembre con una nuova narrazione speciale, mentre la possibilità di costruire e vivere in un superyacht di lusso sarà introdotta all'inizio del 2023.

The Sims Mobile lancerà i balconi, una nuova aggiunta di costruzione/acquisto, durante le vacanze di quest'anno. Sviluppata per consentire ai Simmers di esprimersi attraverso una narrazione fantasiosa, la funzione offre ai giocatori l'opportunità di ricreare edifici da sogno con balconi e la possibilità di personalizzarli attraverso vari stili.

