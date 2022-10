Xbox - nuove combinazioni di design per i Controller Elite Series 2

Xbox apre le porte a Xbox Design Lab per i Controller Elite Series 2

Xbox presenta oggi nuove combinazioni di design per la personalizzazione dei Controller Elite Series 2, tramite Xbox Design Lab, dove i fan potranno personalizzare il proprio controller premium Xbox Elite Series Wireless Series 2 in base alle proprie esigenze

Una volta acquistato il Controller Elite Series 2, visitando l'app Xbox Accessories Elite Series 2, tra cui il corpo, la custodia posteriore, il D-pad, i paraurti, i grilletti, i thumbstick e i pulsanti. È inoltre possibile scegliere tra un D-pad a forma di croce o sfaccettato e,, e di impostare diverse configurazioni di mappatura dei pulsanti per adattare il controller al proprio stile di gioco preferito.

Grazie a Xbox Design Lab è possibile, con l'incisione laser. Anche: nel momento dell’acquisto, infatti, si può aggiungere una custodia che si adatti al proprio stile; si possono mescolare e abbinare i colori delle diverse parti fino a trovare un design unico e riceverlo direttamente a casa, oppure spedirlo come regalo.

Progettati per soddisfare anche le esigenze dei player più competitivi, i controller Elite Series 2 assicurano prestazioni e durata eccezionali. Elite Series 2 offre un’esperienza di gioco che affina la mira con i thumbstick a tensione regolabile e aumenta la velocità con i grilletti più corti. È possibile accoppiare e passare facilmente dalle console Xbox Series X|S e Xbox One, ai PC Windows e ai dispositivi mobili con Xbox Wireless e Bluetooth, in modo da poter essere Elite indipendentemente dalla piattaforma di gioco preferita.

La progettazione di un controller Elite Series 2 personalizzato parte da 139,99€ e i giocatori possono personalizzare e acquistare i pacchetti di accessori Elite da abbinare al controller Elite Series 2, aggiungendo paddle, diversi set di thumbstick e D-pad e/o acquistando una custodia/un pacchetto di ricarica.

I player possono anche scegliere di avere un controller Elite Series 2 personalizzato con tutti i componenti Elite (paddle, thumbstick, D-pad e custodia/zaino di ricarica) a

