D&D Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste, oggi in uscita in Italiano!

Preparati a esplorare un mondo magico!



Il D&D Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste è ora disponibile per l'acquisto anche in lingua italiana! In un secondo momento, vedrà la luce anche nelle edizioni in portoghese e giapponese.Draghi dell’Isola delle Tempeste è il portale d’ingresso perfetto per i nuovi giocatori e i Dungeon Master per immergersi in avventure piene di azione, in cui gli eroi combattono mostri, trovano tesori e intraprendono missioni epiche. Sviluppato per i nuovi giocatori (livelli 1-3), questo set include le regole del gioco, un libretto di avventure, cinque personaggi pronti per giocare e sei dadi da gioco poliedrici.Quest'anno scolastico, negli Stati Uniti, il Set introduttivo sarà presente nei kit didattici ispirati a D&D per ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Questi kit aiuteranno i ragazzi a rafforzare le loro doti linguistiche, le competenze di risoluzione dei problemi e le abilità interpersonali. In più, altri materiali didattici sono al momento disponibili esclusivamente in lingua inglese e possono essere scaricati gratuitamente a questo link.

Per celebrare l'uscita di oggi, dai un'occhiata al video in italiano di D&D Iniziare con il Set Introduttivo su YouTube, creato per aiutare i nuovi giocatori e i Dungeon Master a imparare a giocare.

Assapora l'avventura fin da subito con Marinai Annegati, l'entusiasmante scenario gratuito in italiano che dà il via all'intera storia.

È disponibile anche il nuovo Hub in italiano Come Giocare su playdnd.com, che rende ancora più semplice imparare a giocare a D&D

Il Dungeons & Dragons Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste è ora disponibile per l’acquisto in lingua italiana su Amazon e può essere acquistato in versione digitale in lingua inglese su D&D Beyond e Roll20.

Di seguito trovi un elenco di risorse e informazioni per completare gli articoli o le guide ai regali di Natale che potresti pianificare:

