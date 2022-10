La Tastiera ottico-meccanica Vulcan II MAX è disponibile

ECCO LA SPLENDIDA VULCAN II MAX, TASTIERA OTTICO-MECCANICA DI ROCCAT ORA FINALMENTE DISPONIBILE







La Vulcan II Max è dotata di switch ottico-meccanici TITAN II per una risposta ultraveloce e una maggiore durata, oltre ai primi switch intelligenti a doppio LED del mondo e a un poggiapolsi trasparente che mostra il design RGB caratteristico del brand.





ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach Corporation’s (Nasdaq: HEAR), annuncia oggi la disponibilità della Tastiera da gamingottico-meccanica Vulcan II Max. L'ultima arrivata nella linea di tastiere più vendute di ROCCAT, la Vulcan II Max, combina prestazioni, funzionalità, durata e lo straordinario design RGB del brand puntando ad essere la tastiera più funzionale e più bella sul mercato. La Vulcan II Max viene lanciata sulla scia della sua controparte ridotta, la Vulcan II Mini, disponibile da poche settimane.





Gioiello di ogni PC gamer, la Vulcan II Max cattura l'attenzione con le sue linee eleganti, il plate in alluminio e il poggia-polsi traslucido illuminato. Vulcan II Max è dotata degli esclusivi switch ottico-meccanici TITAN II di ROCCAT, che offrono un feeling meccanico fluido, un'attuazione rapidissima e una durata incredibile con un ciclo di vita di 100 milioni di clic, garantendo un vantaggio competitivo in ogni match. Oltre alla velocità di attuazione e alleprestazioni sopra la media, i nuovi switch TITAN II di ROCCAT sono compatibili con molti keycaps di terze parti con montaggio a croce per personalizzarne ulteriormente il look. Per i PC gamer alla ricerca di performance di livello superiore, la Vulcan II Max è disponibile da oggi su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 229,99 €.

I nostri nuovi prodotti Max offrono ai giocatori PC il massimo del design, delle prestazioni e dell'estetica ROCCAT, e la Vulcan II Max è impeccabile su tutti i fronti", ha dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e direttore generale delle periferiche per PC di Turtle Beach. “Dai nostri velocissimi switch ottici TITAN II al design elegante, fino al poggiapolsi illuminato RGB, la Vulcan II Max è la tastiera più veloce e più bella che abbiamo mai creato".

La Vulcan II Maxdi ROCCAT è anche la seconda tastiera da gaming al mondo a debuttare con gli smart keys Dual-LED, preceduta solo dalla sorella Vulcan II Mini. Vulcan II Max è dotata di 24 tasti smart multifunzione con un secondo LED dedicato che indica quando le funzioni secondarie sono attive. Inoltre, i giocatori di PC possono utilizzare la tecnologia di duplicazione dei tasti Easy-Shift[+]™di ROCCAT per sbloccare una funzione secondaria, offrendo così illimitate personalizzazioni

Con 4 MB di memoria integrata, i PC gamer possono salvare e avere sempre a portata di mano le loro impostazioni di illuminazione RGB personalizzate, potendo salvare fino a quattro profili di illuminazione, riassegnazione dei tasti e altro ancora, direttamente sulla Vulcan II Max. Tornano anche altri elementi molto apprezzati dalla community, come il plate in alluminio anodizzato per migliorare l'integrità strutturale e i controlli multimediali dedicati. Il nuovo poggia-polsi morbido e traslucido fa da sfondo alla tecnologia di illuminazione AIMO di ROCCAT, per un'illuminazione vivida e vibrante. AIMOsi sincronizza con altri prodotti compatibili per creare coinvolgenti giochi di luce.

Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti PC di ROCCAT, visitate ROCCAT.com

