ROCCAT presenta la tastiera Vulcan II MAX e le cuffie Syn MAX Air di livello premium

MASSIMIZZATE LE PRESTAZIONI DI GIOCO DEL VOSTRO PC CON LA STRAORDINARIA TASTIERA OTTICA VULCAN II MAX DI ROCCAT E LE CUFFIE WIRELESS SYN MAX AIR



La più bella tastiera mai realizzata da ROCCAT, la Vulcan II Max, combina le prestazioni, la velocità e le funzionalità degli switch ottici TITAN II di ROCCAT e dei primi smart keys Dual LED al mondo con il rinomato design della serie Vulcan.Le Syn Max Air combinano l'audio migliore della categoria, il comfort supremo e le caratteristiche audio brevettate per il gaming in un design elegante e innovativo.I gamer PC che desiderano potenziare al massimo la propria configurazione con prestazioni di livello superiore e un'illuminazione RGB impressionante non devono cercare oltre, ecco la nuovissima tastiera Vulcan II Max e le cuffie Syn Max Air di ROCCAT, marchio di periferiche gaming per PC di Turtle Beach Corporation.Il pluripremiato design Vulcan di ROCCAT ha entusiasmato i fan sin dal debutto della linea, e la splendida Vulcan II Max ridefinisce ancora una volta la serie. Dotato dei velocissimi switch ottici TITAN II di ROCCAT e dei primi Dual LED Smart Keys al mondo, Vulcan II Max combina prestazioni e funzionalità con un look tutto suo e punta a diventare il fiore all'occhiello di qualsiasi configurazione gaming per desktop.Oggi sono state anche le Syn Max Air, top di gamma di ROCCAT, cuffie gaming per PC wireless di livello premium. Le Syn Max Air sfruttano decenni di esperienza di Turtle Beach nel campo dell'audio, offrendo un coinvolgente suono surround Waves 3D attraverso i potenti altoparlanti Nanoclear™ da 50 mm, oltre a esclusive funzionalità come il Superhuman Hearing®, per un vantaggio competitivo. Con i padiglioni traslucidi che mostrano l'illuminazione RGB come nessun altro, Syn Max Air fonde lo stile caratteristico di ROCCAT con la libertà wireless e sono dotate di una docking station a ricarica rapida.La Vulcan II Max e le Syn Max Air sono disponibili per il pre-order da oggi su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo, rispettivamente al prezzo di listino di 229,99 e 249,99 €. La Vulcan II Max sarà disponibile dal 17 ottobre 2022, mentre le Syn Max Air saranno disponibili una settimana prima, il 10 ottobre 2022."La nuova gamma Max di ROCCAT dimostra il nostro impegno a creare le migliori periferiche da gaming per PC disponibili sul mercato", ha dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager delle periferiche PC di Turtle Beach. "La Vulcan II Max è l'evoluzione della nostra tastiera più popolare e forse la più bella mai realizzata, mentre le Syn Max Air combinano il meglio delle tecnologie di ROCCAT e Turtle Beach per offrire un audio di qualità superiore e un design elegante. Entrambi i prodotti sono dotati di un'incredibile illuminazione RGB che non troverete da nessun'altra parte".

È arrivata la tastiera più bella mai realizzata da ROCCAT. Gioiello di ogni PC gamer, la Vulcan II Max cattura l'attenzione con le sue linee eleganti, il plate in alluminio e il poggia-polsi traslucido illuminato. Vulcan II Max è dotata degli esclusivi switch ottico-meccanici TITAN II di ROCCAT, che offrono un feeling meccanico fluido, un'attuazione rapidissima e una durata incredibile con un ciclo di vita di 100 milioni di clic, garantendo un vantaggio competitivo in ogni match. Oltre alla velocità di attuazione e alle prestazioni sopra la media, i nuovi switch TITAN II di ROCCAT sono compatibili con molti keycaps di terze parti con montaggio a croce per personalizzarne ulteriormente il look.La Vulcan II Max di ROCCAT è anche la seconda tastiera da gaming al mondo a debuttare con gli smart keys Dual-LED, preceduta solo dalla sorella Vulcan II Mini. Vulcan II Max è dotata di 24 tasti smart multifunzione con un secondo LED dedicato che indica quando le funzioni secondarie sono attive. Inoltre, i giocatori di PC possono utilizzare la tecnologia di duplicazione dei tasti Easy-Shift[+]™ di ROCCAT per sbloccare una funzione secondaria, offrendo così illimitate personalizzazioni. Con 4 MB di memoria integrata, i PC gamer possono salvare e avere sempre a portata di mano le loro impostazioni di illuminazione RGB personalizzate, potendo salvare fino a quattro profili di illuminazione, riassegnazione dei tasti e altro ancora, direttamente sulla Vulcan II Max. Tornano anche altri elementi molto apprezzati dalla community, come il plate in alluminio anodizzato per migliorare l'integrità strutturale e i controlli multimediali dedicati. Il nuovo poggia-polsi morbido e traslucido fa da sfondo alla tecnologia di illuminazione AIMO di ROCCAT, per un'illuminazione vivida e vibrante. AIMO si sincronizza con altri prodotti compatibili per creare coinvolgenti giochi di luce.Per un'illuminazione RGB ottimale, gli utenti ROCCAT possono combinare la tastiera Vulcan II Max con il mouse wireless Kone XP Air, il più apprezzato dell'azienda, e con le nuovissime cuffie wireless Syn Max Air. Tutti e tre sono compatibili con AIMO e daranno vita a un'affascinante esperienza di illuminazione RGB sincronizzata su tutte e tre le periferiche.

Le cuffie Syn Max Air di ROCCAT offrono un'esperienza audio 3D wireless di qualità superiore, perfetta per i giocatori e gli streamer alla ricerca di audio di alta qualità e di uno stile RGB unico. L'audio di qualità superiore delle Syn Max Air è stato progettato da Turtle Beach e include tecnologie e funzioni esclusive e brevettate del marchio californiano.L'audio immersivo Waves 3D è diffuso attraverso i grandi e potenti altoparlanti Nanoclear™ da 50 mm delle Syn Max Air, mentre la nitidissima chat è assicurata dall'esclusivo microfono TruSpeak™ a cancellazione del rumore, l'unico della sua categoria che offre la cancellazione del rumore, la funzionalità flip-to-mute o la possibilità di essere completamente rimosso, ideale per gli streamer. Le Syn Max Air includono una serie di preset audio, oltre all'esclusiva e brevettata opzione Superhuman Hearing® di Turtle Beach, che potenzia i suoni critici del gioco per un vantaggio competitivo. Per un maggiore comfort, le Syn Max Air sono dotate degli esclusivi cuscinetti ProSpecs™ di Turtle Beach, adatti agli occhiali e dotati di gel rinfrescante in memory foam.Progettate per offrire ai giocatori tutte le comodità possibili, le Syn Max Air sono dotate di una docking station RGB a ricarica rapida che, con in soli 15 minuti garantisce oltre tre ore di gioco. Inoltre le Syn Max Air sono equipaggiate di supporti in alluminio premium per una maggiore durata, Bluetooth® 5.1 e funzionalità dual-wireless per connettersi a più dispositivi e fino a 16 ore di durata della batteria.Il design elegante improntato sull'illuminazione RGB di ROCCAT spicca sulle Syn Max Air. Fino a 16,8 milioni di colori sono presenti sia sui padiglioni Bionic Shell traslucidi delle cuffie che sulla docking station, e l'illuminazione può essere sincronizzata con altri dispositivi dotati di tecnologia AIMO grazie al software Swarm di ROCCAT. La tecnologia Stellar Wireless gestisce la potenza del segnale e il consumo della batteria delle Syn Max Air per garantire prestazioni ottimali, mentre la connettività dual-wireless consente ai giocatori PC di chattare su Discord, rispondere alle chiamate e ascoltare musica via Bluetooth durante le sessioni di gioco.Le Syn Max Air includono anche controlli audio intuitivi sul padiglione per una facile regolazione del volume, che può essere personalizzata utilizzando il software Swarm. Le Syn Max Air sono cuffie wireless per PC robuste ma leggere, con un peso di 326 g. I padiglioni auricolari si ripiegano quando è il momento di fare una pausa.Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti PC di ROCCAT, visitate ROCCAT.com

