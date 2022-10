BLACK ADAM - TUTTI I GADGET ELETTRIZZANTI!

Tutto è pronto per uno dei film più attesi del DC Extended Universe. Black Adam segnerà l'ingresso di Dwayne Johnson nel mondo dei supereroi. La vicenda narrerà di Theo-Adam e della sua fuga da una prigionia di 5000 anni. L'antieroe dovrà allearsi con la Justice Society of America per sconfiggere una terribile minaccia che metterà in pericolo il mondo.





Funko per l'occasione presenta la nuova linea di Pop! ispirati ai protagonisti del film. Da Black Adam al temibile Sabbac fino a Hawkman, sono figure in vinile imperdibili per ogni appassionato del mondo DC Comics!





Loungefly presenta la nuova linea completa di zaino e portafoglio inspirati al protagonista del film! Realizzati in pelle vegana, sono perfetti per portare il potere del fulmine sempre con sé!

