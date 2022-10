NHL 23 INTRODUCE LE GIOCATRICI NELL'ULTIMATE TEAM

Le numerose opzioni della modalità Franchise, il matchmaking multipiattaforma e le funzionalità social migliorano l'esperienza di hockey più personalizzabile di sempre.

Guarda il trailer di lancio QUI

Electronic Arts offre l'esperienza Chel più social di sempre con EA SPORTS NHL 23, ora disponibile in tutto il mondo. Alimentato dal motore Frostbite™, NHL 23 mostra davvero come i giocatori siano più forti insieme, con l'introduzione di giocatrici femminili nell'Hockey Ultimate Team, nuovi livelli di autenticità che includono oltre 500 nuove animazioni per l’ultima possibilità di giocare e una più vasta personalizzazione della modalità franchise disponibile al lancio, oltre al matchmaking multipiattaforma in arrivo nel gioco a novembre 2022. Per celebrare il lancio, le star della copertina Trevor Zegras e Sarah Nurse, insieme a Hilary Knight, Cabbie Richards e Paul "Biz" Bissonnette, si affronteranno in una partita HUT 3v3, qui.

"Il franchise NHL si è sempre distinto per essere una delle migliori esperienze di gioco sportivo a squadre che si possano vivere con gli amici, sia che questi si trovino dall'altra parte del divano o del mondo", ha dichiarato Mike Inglehart, direttore creativo di EA Vancouver. "Quest'anno, NHL 23 continua ad avvicinare i fan con il matchmaking multipiattaforma e con l'ampliamento delle funzionalità per l'hockey femminile".

Per la prima volta in assoluto, i membri della squadra nazionale femminile IIHF possono giocare insieme agli uomini nella stessa squadra HUT, il che significa che i giocatori possono schierare Sarah Nurse del Team Canada insieme al fenomeno dei Ducks Trevor Zegras per creare il loro dream team personale con le migliori giocatrici di questo sport. Oltre alla possibilità di giocare insieme, le squadre nazionali maschili e femminili continueranno a svolgere un ruolo importante nella modalità, in quanto i giocatori delle squadre nazionali avranno oggetti base e master incorporati negli eventi HUT. I giocatori possono ora competere in una varietà di nuovi temi di gioco a rotazione in HUT Rivals, e NHL 23 ha introdotto tre nuovi livelli di ricompense HUT Rivals basati su vittorie o strisce vincenti.

NHL 23 torna per il secondo anno col motore Frostbite, continuando a far progredire il franchise come l'esperienza di hockey più autentica e coinvolgente di sempre. Quest'ultima iterazione del franchise introduce una Stanley Cup Celebration completamente interattiva, in cui i giocatori potranno scegliere chi riceverà la coppa mentre la folla festeggia con stelle filanti e coriandoli e la telecronaca giustifica la scelta in base a 65 storie complesse e precise della propria squadra. Inoltre, una sequenza post-partita conterrà il nome del giocatore personalizzato inciso sulla Stanley Cup. NHL 23 ha anche rinnovato momenti chiave come la celebrazione della tripletta, offrendo livelli di personalizzazione e controllo del giocatore senza precedenti, oltre a livelli revisionati di Crowd Awareness e Moment to Moment Reactions che immergeranno i giocatori nell'azione come mai prima d'ora. NHL 23 rappresenta un enorme salto di qualità in termini di ricchezza visiva con dettagli migliorati dei personaggi, con un nuovo modello di ombreggiatura della pelle e dettagli cruciali come l'accumulo di sudore che modifica il modo in cui la luce si riflette nel gioco.

L'aggiunta delle animazioni di gioco di Last Chance Puck Movement porta emozioni in momenti importanti del gioco, con più di 500 nuove animazioni di Stumble Action, giocate a disco libero e un'intelligenza artificiale del portiere migliorata. Mentre nei precedenti capitoli di NHL il contatto spesso comportava una perdita di controllo da parte dei giocatori offensivi, Last Chance Puck Movement avvicina EA SPORTS NHL alla realtà delle giocate di hockey sul ghiaccio, consentendo ai giocatori di reagire autenticamente al contatto e di creare comunque giocate dinamiche sul momento.

Nel novembre 2022, l'introduzione del matchmaking multipiattaforma rafforzerà ulteriormente la posizione di NHL 23 come esperienza sociale di prim'ordine. Il matchmaking multipiattaforma consentirà ai giocatori di confrontarsi con avversari della stessa generazione di console per le modalità World of Chel e HUT, creando pool di giocatori più ampio e accorciando i tempi di coda per garantire ai giocatori più opzioni di scontro e meno tempo di attesa per scendere sul ghiaccio. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

La modalità Franchise, amatissima dai fan, torna in NHL 23, ora con livelli di personalizzazione più ampi che mai, per consentire ai giocatori più appassionati di progettare un'esperienza Chel su misura. Le nuove opzioni di personalizzazione includono modifiche al numero di squadre, alle partite giocate, alle divisioni, alle conferenze, ai turni di playoff, al tetto salariale della lega e altro ancora.

EA SPORTS NHL continua a offrire la migrazione dei contenuti HUT per garantire un'esperienza fluida ai giocatori di tutte le generazioni di console. A seguito di un aggiornamento di novembre, i giocatori che iniziano a giocare a NHL 23 su PlayStation®4 o Xbox One potranno trasferire il loro valore di squadra HUT e i loro progressi alla generazione successiva delle rispettive piattaforme in PlayStation®5 o Xbox Series X|S.