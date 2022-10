Hisense presenta una nuova gamma di microonde

I prodotti si differenziano per caratteristiche tecniche e sono inclusi in due gamme distinte: Essential e Advanced. Alta tecnologia, semplicità d’uso, design moderno ed elevato rapporto qualità/prezzo sono comuni a tutta l’offerta.

Hisense, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, presenta in Italia una nuova gamma completa di forni a microonde.

Quest’ampia serie nasce per soddisfare le esigenze di chiunque, da chi intende servirsi occasionalmente del forno a microonde a chi lo pone al centro della propria cucina e ha bisogno di qualità e funzionalità senza compromessi. Comuni all’intera offerta sono l’elevato rapporto qualità/prezzo, che da sempre contraddistingue la filosofia del brand, e il look moderno, che nei modelli più alti assume tratti piacevolmente hi-tech. In particolare, il design si caratterizza per un’estetica total black, in linea con le tendenze del momento delle cucine più contemporanee.

Per i suoi microonde, Hisense ha previsto due serie, indirizzate a una diversa tipologia di utente: Essential, per chi richiede alta qualità e non ha bisogno di funzionalità specifiche, e Advanced, che indirizza le più evolute tecnologie Hisense verso la massima versatilità e i migliori risultati possibili in termini di cottura.

Linea Essential, il giusto compromesso tra funzionalità e facilità di utilizzo.

La gamma Essential è composta da 2 prodotti – H20MOWP1 e H20MOWP1HG – e si contraddistingue per il look moderno e i comandi meccanici, che massimizzano la semplicità d’uso. I due forni hanno caratteristiche tecniche analoghe (20 litri di capienza, 6 livelli di potenza, 700 Watt), ma H20MOWP1HG offre in più una funzionalità grill da 800 Watt.

Linea Advanced, per avere il meglio della tecnologia in cucina.

La linea Advanced è caratterizzata da comandi touch, display LED e, soprattutto, da funzionalità avanzate. I prodotti Advanced presentano diversi livelli di potenza, capienza e programmi automatici di cottura preimpostati, come popcorn, verdura, patate, pizza, bevande calde e la modalità Grill, per la migliore user experience possibile. I modelli digitali supportano inoltre la funzionalità “Step Bake”, che permette di programmare fino a due fasi consecutive (e differenziate) di cottura, come l’alternanza di microonde e Grill o riscaldamento e cottura.

I microonde Hisense sono proposti al pubblico con prezzi suggeriti compresi tra i 109 euro dell’entry level H20MOWP1 fino ai 169 euro del modello Advanced H23MOBS5HG.

