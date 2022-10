MARCELL JACOBS HA UN NUOVO AVVERSARIO, SI CHIAMA CASSIE ED E' GIA' PRIMATISTA MONDIALE...

Cassie è entrato nel Guinness dei primati battendo il record (nella categoria robot) sulla distanza dei 100 metri, con un tempo di 24,73 secondi. Il robot bipede inventato dall’azienda Agility Robotics della Oregon State University ha corso realizzando un tempo irrisorio per un umano, visto che l’azzurro Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, ha un record personale di 9?80. Tuttavia. un traguardo notevole per una macchina, che è riuscita a non inciampare né cadere per tutto il percorso.

Nonostante il nome faccia pensare a un’umanoide dalle sembianze femminili, l’aspetto di Cassie è tutt’altro che umano: la struttura e l’andamento nella corsa ricordano quelle di uno struzzo al quale è stata tolta la parte superiore del corpo.

Cassie non è nuova a record e grandi traguardi: nel 2021 era riuscita a percorrere 5 km di corsa in poco più di 53 minuti, diventando il primo robot bipede a utilizzare l’apprendimento automatico (machine learning) per controllare l’andatura di una corsa all’aperto.

Il robot non ha sensori né videocamere, perciò si muove essenzialmente come se fosse cieco, contando solo su quanto gli è stato insegnato. L’allenamento è stato breve ma intenso: è durato appena una settimana, ma quanto appreso è pari a un anno di esercizio fisico. Cassie ha elaborato diversi calcoli e processi, apprendendo da diverse fonti contemporaneamente.

Quello della Oregon State University è per ora il robot più veloce, ma non il primo a correre: prima di lui c'è stato Atlas della Boston Dynamics - che correva ad appena 1,5 metri al secondo ma effettuava salti e capriole degni di un ginnasta – e prima ancora...

