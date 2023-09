MARCELL JACOBS ha scelto coach RANA REIDER e gli Usa

Marcell Jacobs ha scelto gli Stati Uniti, farà base a Jacksonville, in Florida, e il suo nuovo allenatore sarà Rana Reider. Di seguito le parole del campione olimpico.

"Sono felice di annunciare che il mio nuovo allenatore è Rana Reider. Avevo detto che la decisione sarebbe stata rapida, anche perché i mesi che mi separano da Parigi 2024 non sono molti e voglio sfruttarli al massimo per ritrovare la piena forma fisica. Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani Brown e Marvin Bracy! Ho un grande obiettivo: tornare a far sventolare la bandiera italiana il più in alto possibile alle Olimpiadi di Parigi...









