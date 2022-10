F1 22 - ARRIVA LA STAGIONE F2 2022

LA STAGIONE F2 2022 E L'ICONA DI MY TEAM MIKA HÄKKINEN SONO I PROTAGONISTI DEGLI AGGIORNAMENTI DI GIOCO DI EA SPORTS F1 DEL 22 OTTOBRE

Livrea McLaren Racing Future Mode, collezione a stelle e strisce e celebrazione del Griddy gratuiti per tutti i giocatori. 30 nuovi livelli gratuiti e VIP per il lancio della terza serie di Podium Pass questa settimana

Codemasters ed Electronic Arts continuano a potenziare i contenuti di EA SPORTS F1 22 con una serie di aggiornamenti a partire dall'11 ottobre. F2 è protagonista con il FIA Formula 2 World Championship del 2022. I giocatori possono ora schierarsi sulla griglia di partenza per una stagione di 14 gare, compresa la F2™ Sprint, gareggiando contro i nuovi concorrenti Logan Sargeant, Jack Doohan e il campione recentemente incoronato, Felipe Drugovich. La popolare modalità My Team di F1 22 si arricchisce a sorpresa il 17 ottobre con Mika Häkkinen come ultima icona del gioco. Il "finlandese volante" ha vinto due volte il Campionato del Mondo nel 1998 e nel 1999 ed è stato uno dei piloti più rispettati della sua generazione. I giocatori della Champions Edition potranno riaccendere vecchie rivalità gareggiando contro altre Icone del gioco, tra cui Michael Schumacher, che Häkkinen definiva il suo più grande rivale. Dopo il FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022, la livrea speciale Future Mode di McLaren Racing, ispirata ai paesaggi futuristici e innovativi di Singapore e del Giappone, è inclusa come download gratuito per tutti i giocatori per un periodo limitato. I giocatori avranno anche la possibilità di scaricare gratuitamente la livrea della Modalità Futuro a partire da dicembre e di equipaggiarla con l'auto del giocatore. Con la stagione di F1 che si dirige verso ovest, tutti i giocatori riceveranno gratuitamente contenuti ispirati agli Stati Uniti tramite la posta di gioco. Dal 17 ottobre, saranno disponibili una livrea, un casco, una tuta e dei guanti a stelle e strisce ispirati agli Stati Uniti e la celebrazione del podio The Griddy. La moda del ballo, che ha portato le celebrazioni sportive statunitensi a un livello completamente nuovo, arriva finalmente in F1 22 per tutti i piloti creati dai giocatori. Ulteriori elementi di personalizzazione sono disponibili per essere sbloccati nel corso dei 30 livelli gratuiti e VIP di Podium Pass Series 3, il cui lancio è previsto per il 12 ottobre. "Abbiamo racchiuso tantissimo nell'ultimo aggiornamento, con qualcosa per tutti i giocatori", ha dichiarato Paul Jeal, Senior Director F1 Franchise di Codemasters. "Che si tratti di vivaci oggetti per il Podium Pass, di folli balli celebrativi, di una nuova icona da corsa o della stagione completa 2022 della F2, i giocatori hanno a disposizione molti nuovi contenuti che offrono loro la scusa perfetta per tornare in pista". F1 22 abbraccia la nuova era della Formula 1 con le rivoluzionarie auto di questa stagione progettate per gareggiare in modo più competitivo, F1 Sprint e momenti coinvolgenti della giornata di gara come i giri di formazione, i momenti di safety car e le soste ai box. Il gioco include i recenti aggiornamenti dei circuiti di Spagna, Australia, Abu Dhabi e il nuovo Miami International Autodrome. Per i veterani, F1 22 amplia le sue caratteristiche con il ritorno di My Team, ora con tre punti di partenza, l'acclamata Carriera decennale con funzionalità due giocatori, il Multiplayer con split-screen offline e la VR per PC.