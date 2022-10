ECOVACS DEEBOT T10 PLUS : Codice Sconto di 200 Euro per Prime Day Amazon

Il Deebot T10 Plus garantisce un ambiente pulito grazie una potenza di aspirazione di 3000 Pa e un rilevamento intelligente degli ostacoli, numerosi oggetti come scarpe, calze o cavi vengono riconosciuti ed evitati. In modalità lavapavimenti, il robot T10+ pulisce con una piastra a vibrazione rapida, che riesce anche rimuovere le macchie ostinate sui pavimenti.

Già vi abbiamo presentato l'Ecovacs Deebot T10 Plus in modo dettagliato. Ora vi informiamo che potete acquistarlo con sconto di 200 Euro durante il Prime Day su Amazon, che si terrà nei giorni 11 e 12 ottobre 2022 ed, in esclusiva, a partire dal giorno 8 ottobre, saranno disponibili 100 coupon che permetteranno di avere lo sconto in anticipo, utilizzando il codice sconto: t10plus100.

Perchè acquistare il Deebot T10 Plus

Del robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs ci è piaciuta la mappatura 3D, nel nostro test, dopo aver posizionato i mobili nella planimetria 3D, abbiamo richiesto specificamente all'aspirapolvere di pulire l'area intorno al tavolo da pranzo e sotto al letto. Nel complesso, le prestazioni di navigazione del T10 Plus sono state impressionanti.



Grazie alla stazione di aspirazione da 3,2 litri, il robot aspirapolvere può svolgere il suo lavoro in autonomia per diversi mesi. Dobbiamo far notare, tuttavia, che la stazione carica solo il robot e svuota il contenitore della polvere, mentre il fratello maggiore, il Deebot X1 Omni, anch'esso in sconto durante il Prime Day Amazon, è in grado di riempire e svuotare automaticamente anche l'acqua per la pulizia.





L' aspirapolvere Deebot T10 Plus di Ecovacs offre la mappatura e la navigazione TrueMapping 2.0 top di gamma con il sistema di pulizia oscillante Ozmo Pro 3.0. L'assistente vocale Yiko dell'azienda è presente anche in questo modello, insieme a molte altre specifiche di fascia alta e piccole utili funzioni.

Alcuni di queste sono:



Tecnologia avanzata di prevenzione degli ostacoli basata sull'intelligenza artificiale AIVI 3.0

Mappatura e navigazione di TrueMapping 2.0

Potenti prestazioni di pulizia

3000 Pa di potenza di aspirazione



Sistema di lavaggio oscillante OZMO™ Pro 3.0 migliorato

La stazione è leggera ed efficiente perchè svuota automaticamente il contenitore dello sporco dopo la pulizia

260 minuti di autonomia con una singola carica; e nel caso non fossero sufficienti, dopo la ricarica, torna a pulire da dove si era fermato

Sistema di sorveglianza integrato

Profumatore per ambienti



Con il suo AIVI 3.0 aggiornato, T10 Plus utilizza l'intelligenza artificiale e la tecnologia di interpretazione visiva per offrire un'esperienza di pulizia senza interruzioni. Come funziona effettivamente? Il suo processore AI avanzato aiuta il T10 Plus a identificare ed evitare rapidamente gli ostacoli sul pavimento, rendendolo molto più efficiente e veloce nella pulizia rispetto ai prodotti concorrenti.



Se aggiungiamo che c'è la fotocamera per astrofotografia Starlight 960P, il Deebot T10 Plus diventa un professionista nell'evitare gli oggetti, evitando di dover riordinare e raccoglierli prima di ogni pulizia. Se la presenza di una telecamera a bordo vi preoccupa, il team Ecovacs è riuscito a ricevere la certificazione di privacy e sicurezza TÜV Rheinland sia per l'hardware che per il software. Inoltre, il T10 Plus avviserà ogni volta che la fotocamera è accesa.



Questa fotocamera, tuttavia, non è solo per scopi di pulizia, ma ci aiuta anche a tenere d'occhio la casa quando siamo assenti come un sistema di videosorveglianza. Tramite l'app infatti possiamo guardare la casa in tempo reale e vedere o comunicare con i nostri animali domestici o i nostri figli per controllarli.



Anche se la potenza di aspirazione, il sistema di evitamento degli ostacoli e il sistema di pulizia profonda sono diventati fondamentali per un aspirapolvere robot, ci sono altre funzionalità che potrebbero non essere necessarie, ma che rendono la pulizia molto pratica ed efficiente.

Per questo Ecovacs Deebot T10 Plus è dotato di una stazione di svuotamento automatica leggera ed efficiente, che svuota automaticamente la pattumiera dopo la pulizia. Il sacchetto per la polvere ipoallergenico si sigilla automaticamente, assicurando che le particelle di polvere non fuoriescano nell'aria mantenendo tutto pulito.



Venendo al design del Deebot T10 Plus, possiamo dire che Ecovacs è riuscita a creare uno stile estetico distintivo nei suoi prodotti, rendendo il loro riconoscimento quasi istantaneo. La maggior parte dei dispositivi con funzione di svuotamento automatico possono sembrare ingombranti e brutti, ma il design ricercato del marchio, in questo caso non è solo funzionale, ma riesce quasi ad arricchire l'estetica di qualsiasi casa moderna.



Parlando ancora di funzionalità che potrebbero non essere obbligatorie, ma che sono belle da avere e mostrano la comprensione e la dedizione del team di ingegneri Ecovacs nel rendere divertente la pulizia automatizzata, il Deebot T10 Plus è dotato anche di un deodorante per ambienti integrato, che rende l'ambiente fresco e profumato dopo ogni aspirazione.



Infine, ricordiamo che l'azienda offre uno sconto di 200 Euro durante il Prime Day su Amazon, che si terrà nei giorni 11 e 12 ottobre 2022 ed, in esclusiva, a partire dal 8 ottobre, saranno disponibili 100 coupon che permetteranno di avere lo sconto in anticipo, utilizzando il codice sconto: t10plus100. Ciò permettera di acquistarlo ad un prezzo davvero ottimo viste le sue caratteristiche.



Altre News per: ecovacsdeebotpluscodicescontoeuroprime