Magic: The Gathering - Entra in un carnevale cosmico con Unfinity

Accorrete, accorrete! Wizards of the Coast ha rilasciato oggi Unfinity, l'ultimo set di Magic: The Gathering (MTG), ilprimo e migliore gioco di carte collezionabili al mondo. Unfinity è il primo UN-set con bordo nero, che trascina i giocatori in un carnevale fantascientifico di proporzioni cosmiche, con nuove divertenti ed esilaranti meccaniche. Il set contiene 244 carte e vede oggi la luce nella sua versione cartacea.

C'è molto di più della semplice magia, nel vibrante e stravagante carnevale cosmico di Unfinity. Unfinity non solo infrange le regole, ma le fa addirittura esplodere nello spazio, essendo il primo UN-set che contiene carte "eterne" con bordo nero, legali per il gioco Commander, Legacy e Vintage. Alcune carte, tuttavia, sono pensate solo per il circo: queste sono caratterizzate da un ologramma a forma di ghianda, che indica che sono destinate solo al gioco occasionale.

L'ilarità abbonda in Unfinity, con nuove meccaniche assurdamente divertenti che hanno per tema lo spazio e il carnevale. Nuove carte Artefatto chiamate Attractionsporteranno l'esperienza del carnevale in qualsiasi partita, attivando, mentre la carta è in gioco, abilità diverse a ogni turno in base al lancio di un dado a sei facce. Con minigiochi come "Dart Throw" o luoghi come "The Superlatorium", che offrono una interattività unica e premi in-gioco, le attrazioni sono una parte cruciale di qualsiasi Draft di Unfinity. Il nuovo set introduce anche gli Stickers, che consentono ai giocatori di aumentare la forza/costituzione delle proprie carte o attivare nuove abilità applicando nuovi nomi, grafiche e statistiche alle carte esistenti. Gli Stickers possono essere acquistati con i Tickets, un nuovo contatore di risorse che si trova sulla maggior parte delle carte che possono essere personalizzate con adesivi.

I collezionisti rimarranno meravigliati dalla straordinaria gamma di terre cosmiche di Unfinity, comprese le rivisitazioni delle terre doppie di Ravnica, affettuosamente soprannominate "Shock Lands" dalla comunità di Magic. L'intero set di Shock Lands è disponibile in un'opera d'arte cosmica senza bordi nei Box Topper, nelle Buste per Draft e nei Collector Booster. Per abbracciare davvero la fantascienza, le terre "spaziali" orbitali e planetarie sono disponibili anche in versione foil, non foil e con il nuovo e appariscente trattamento Galaxy foil, che mostra il meraviglioso paesaggio spaziale che attende i giocatori oltre il colorato carnevale.





Ma non finisce qui. Unfinity rende anche omaggio a un'estetica in stile “il futurismo atomico incontra MTG”, con strabilianti carte Showcase, riproducendo in stile retrò 30 creature leggendarie, con le "Showcase Cards of Tomorrow". Per i giocatori a cui mancano anche le classiche UN-puntate precedenti, "The List" per Unfinity include 60 carte dei precedenti Un-set in cornici con bordo argentato. Unfinity sarà disponibile in Buste per Draft e, per la prima volta per un UN-set, in Collector Booster.

