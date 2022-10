Meta Quest: nuovo aggiornamento software

IL NUOVO AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE QUEST CONSENTE DI TORNARE ALLE APP RECENTI PIÙ VELOCEMENTE E AGGIUNGE UN FANTASTICO AMBIENTE DOMESTICO

Siamo arrivati all’aggiornamento v46 del software Quest, l’ultimo prima diMeta Connect, l'undici ottobre.

Per tutti i fan delle opere di Tolkien è in arrivo un nuovo ambiente domestico basato sulla serie Prime VideoIl Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. È stato anche reso più semplice tornare ai giochi e alle app utilizzate più recenti e semplificato le impostazioni sulla privacy.

APP RECENTI

Per tutti gli utenti che ogni giorno fanno un allenamento veloce all'ora di pranzo conSupernatural. Per tutti quelli che hanno un gruppo dedicato a Walkabout Mini Golf che si riunisce ogni sabato, senza mai mancare. Per tutti gli altri che si immergono inGravity Sketch durante la giornata lavorativa, o che stanno affrontando Moss: Book II di notte, o usando Puzzling Places per rilassarsi prima di andare a letto.

Tutti amano aggiungere nuovi giochi alla propria libreria, ma la maggior parte degli utenti ne ha alcuni che utilizza continuamente giorno dopo giorno. Con la versione 46, è statoreso più facile tornare ai giochi e alle app preferite. Le tre app più recenti sono ora facilmente accessibili nel dock di Quest, il che dovrebbe evitarvi di dover accedere alla Libreria generale ogni volta che si vuole tornare a ciò che stavate facendo il giorno prima.

LE SALE DI DURIN

Le sale di Khazad-dûm sono più profonde di quanto siano alte le montagne e ora sarà possibile essere tra i primi umani a chiamarle "casa". Grazie alla collaborazione con Prime Video, Meta Quest ha creato unnuovo ambiente Horizon Home ispirato alla rappresentazione di Khazad-dûm ne Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, ora in streaming su Prime Video. Sarà possibile ammirare questa città leggendaria, le sue sale infinite e i precari ponti illuminati da bracieri scavati direttamente nella roccia.

L'ambiente di Khazad-dûm, che verrà lanciato il 10 ottobre, saràgratuito per tutti sulla piattaforma Quest. Basta cercare la scheda Ambiente virtuale nel menu Impostazioni per scaricare questa città della Seconda Era sul proprio visore. Ma bisognerà fare in fretta: sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

RIPROGETTAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI SULLA PRIVACY / MIGLIORAMENTO DELLA RICERCA DELLE IMPOSTAZIONI

Per completare la versione 46, sono state rielaborate e semplificate leimpostazioni della privacy sulla piattaforma Quest. Una volta installato l'aggiornamento, verrà richiesto di ricontrollare alcune impostazioni, che comprendono chi può vedere che l’utente è online, chi può vedere a cosa sta giocando e così via. Sarà possibile anche modificare le impostazioni per applicazioni specifiche, ad esempio se non si vuole che i propri amici sappiano che state giocando aDemeo senza di loro.

Sono ancora in miglioramento le impostazioni in generale, in particolare per quanto riguarda lostrumento di ricerca. Per cominciare, sono stati perfezionati i risultati complessivi. Inoltre, ora tutto ciò che l’utente ha cercato in precedenzaapparirà più in alto nei risultati, in modo che sia possibile rivedere rapidamente le impostazioni già cercate in passato.

Questo è tutto, almeno fino alla fine di Connect. Anche in questo caso, Connect 2022 si terrà l'undici ottobre e sarà possibile sintonizzarsi sulla pagina Facebook di Reality Labs o iscrivervi agli aggiornamenti su metaconnect.com

