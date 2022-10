GTA Online: Halloween arriva a Los Santos e durerà un mese

In più, l’auto sportiva Obey 10F è ora disponibile e molto altro ancora



La fine è vicina con Il giorno del giudizio, una nuova modalità Competizione che mette di fronte un piccolo team di potenti Cavalieri contro un vulnerabile gruppo di Prede in uno scenario dove o si uccide, o si viene uccisi. Le Prede devono solo sopravvivere fino all’alba.



I Cavalieri iniziano ogni round su LCC Sanctus e sono dotati di salute e velocità extra, Doppietta a canne mozze, Accetta di pietra e diverse abilità, tra cui un breve periodo di visione termica, capacità di sentire il battito cardiaco, rigenerazione della salute e danni aggiuntivi quando sono vicini alla loro Sanctus. Inoltre, se eliminati prima dell'ultimo minuto, i Cavalieri rientrano in gioco.



Per vincere, i Cavalieri devono individuare ed eliminare le Prede. Le Prede troveranno per la mappa diverse armi non recuperabili dai Cavalieri. Anche se non è facile, uccidere un Cavaliere è l'unico modo per riportare in partita un compagno caduto e avere un minimo di supporto, ma nell'ultimo minuto non sono previsti rientri.



Ascolta gli indizi sonori quando i Cavalieri sono in zona, ma non farli avvicinare troppo: chi si avvicina troppo a un Cavaliere viene consumato dal fuoco. Per vincere, le Prede devono sopravvivere fino all'alba e far scadere il tempo, oppure devono uccidere tutti i Cavalieri nell’ultimo minuto di Spareggio.



A prescindere dal risultato e solo per questa settimana, chi giocherà a Il giorno del giudizio otterrà GTA$ e RP doppi, assieme a un bonus di 300.000 GTA$ vincendo tre round della modalità (consegnati entro 72 ore dal completamento). In più, nelle prossime settimane saranno disponibili nuovi capi d'abbigliamento di Halloween, oggetti collezionabili, eventi, e popolari modalità di ritorno.





Obey 10F - Ora disponibile



L’auto sportiva Obey 10F ha tanti punti a suo favore: prese d'aria, organi di distribuzione in titanio e un motore molto potente. Basta combinare tutto questo con alcune modifiche per ottenere una proposta di valore e versatile. E lo stesso non può dirsi del tuo profilo sulle app per incontri.



La Obey 10F è ora acquistabile da Legendary Motorsport.





Ottieni la maschera Guerra



Incuti il terrore negli abitanti dello stato: gioca a GTA Online questa settimana per ottenere la maschera Guerra, disponibile anche nella nuova modalità Il giorno del giudizio.





Completa un Viaggio sballato per ottenere la maschera Frank grigio retrò e ricompense doppie



Visita la sala fumatori dei Record A Studios e prova il prodotto più potente della LD Organics per giocare ai Viaggi sballati nei panni di Franklin e Lamar, aiutando nel frattempo quest'ultimo a mantenere a galla la sua attività basata sulla marijuana. Completando un qualsiasi Viaggio sballato nel corso di questa settimana otterrai la maschera Frank grigio retrò con cui spaventare gli ignari pedoni. In più, per tutta la settimana ci saranno ricompense doppie.



Tornano per un periodo limitato i veicoli di Halloween



Con l'avvicinarsi della notte di Halloween, l'atmosfera si sta facendo strana a Southern San Andreas. L'aria è gelida ed è pervasa da una strana aura che fa drizzare i capelli sulla nuca. Oltre a questa lugubre atmosfera sono tornati anche la LCC Sanctus, l‘Albany Fränken Stange e l’Albany Lurcher, disponibili in gioco fino al 1° novembre sul sito di Southern San Andreas Super Autos.





Veicolo di prova premium: Pegassi Ignus armata



Hao's Special Works crede nella massimizzazione del potenziale: laddove i comuni pedoni vedono acciaio, gomma e cromo, Hao e il suo team di ingegneri vedono un'opera d'arte in grado di farsi largo a sgasate lungo la Great Ocean Highway, e allo stesso tempo di resistere al fuoco d'artiglieria pesante. Guida il veicolo di prova premium di questa settimana: una Pegassi Ignus armata e ottimizzata per non sacrificare nulla della sua forma nella ricerca di una spietata funzionalità.





Prova a tempo HSW della settimana



Scopri come se la cava il tuo veicolo migliorato nel tratto tra il parco eolico Ron Alternates ed Elysian Island, nella prova a tempo HSW di questa settimana.





GTA$ e RP doppi su forzieri del tesoro e pacchetti nascosti



Questa settimana la ricerca di tesori si prospetta più proficua del solito: trova forzieri del tesoro e casse nascoste per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 12 ottobre.



GTA$ e RP doppi sui Contratti confidenziali



Aiuta Franklin a bilanciare il portfolio della F. Clinton & Partner completando Contratti confidenziali, lavori sporchi che includono rapine, assassinii e operazioni di soccorso per clienti dal profilo basso: i tuoi sforzi ti varranno GTA$ e RP doppi.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Visita Simeon all'autosalone Premium Deluxe Motorsport per ammirare i seguenti veicoli, farci un giro di prova o acquistarli direttamente:





Rune Cheburek (50% di sconto) nero classico e personalizzata con livrea Arrugginita

Benefactor Streiter arancione acceso classico (30% di sconto)

Karin Calico GTF (30% di sconto) bianco perlescente e livrea bicolore con tribale viola

Bravado Banshee grigio chiaro opaco con livrea Strisce racing nere

Benefactor Glendale nero metallizzato

· 50% di sconto - Pegassi Infernus

· 50% di sconto - Rune Cheburek

· 50% di sconto – Bravado Banshee 900R

· 40% di sconto – Pfister Growler

· 40% di sconto – Emperor Vectre

· 30% di sconto – Benefactor Streiter

· 30% di sconto – Karin Calico GTF

· 30% di sconto – Ocelot Stromberg

Autosalone Luxury AutosDai un'occhiata più da vicino alla nuova Obey 10F e all'Ocelot Stromberg attraverso la vetrina dell'autosalone Luxury Autos, dove potrai anche esaminarne le prestazioni o acquistarle direttamente.Il primo premio della settimana: Vapid CaracaraFai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per avere la possibilità di vincere il versatile fuoristrada Vapid Caracara.Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Lampadati CascoChi si piazzerà tra i primi 4 nelle gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi di questa settimana vincerà la Lampadati Casco.Prova la Pfister Growler, l'Emperor Vectre e la Pegassi InfernusGli automobilisti avventurosi possono guidare Pfister Growler, Emperor Vectre e Pegassi Infernus nell'area di prova, cimentarsi nelle Corse ai checkpoint, correre contro il cronometro nelle Prove a tempo o semplicemente sentire che sensazioni di guida regalano queste auto, il tutto gratis.GTA+I vantaggi del mese per gli abbonati a GTA+ includono:Il Benefactor TerrorbyteModifiche relative all’illuminazione e al magazzino del night clubGTA$ e RP doppi nelle Attività dei clienti del Terrorbyte, velocità di produzione del magazzino del night club triplicata e scorte doppie nelle Lotte tra businessEquipaggiamento di Halloween gratisBonus aggiuntivi per gli abbonatiVai sulla pagina di GTA+ per scoprire tutti i vantaggi dell'abbonamento GTA+ disponibili fino al 2 novembre. Per saperne di più su come sfruttare al massimo l'abbonamento GTA+, dai un'occhiata alla Guida a GTA+.SCONTI:Questa settimana, chi vuole aiutare Franklin Clinton e la sua selezionatissima lista di clienti può acquistare con il 40% di sconto un'Agenzia e tutti i relativi miglioramenti e modifiche. Tutto il merchandise venduto nei Record A Studios è invece scontato del 50%.Prime Gaming BenefitsI giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 125.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.Tutti i bonus in GTA$ saranno depositati presso il tuo conto alla Maze Bank entro 72 ore dall’inizio del prossimo evento settimanale. Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.Consulta il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

