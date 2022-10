PRESS START: tutto pronto per la student conference by IIDEA

Sold out i posti in presenza, sarà possibile seguire l’evento su Twitch. E per prepararsi a questo appuntamento è adesso disponibile la “Guida alle professioni del videogioco”

Il count-down è terminato,PRESS START – Video Game Student Conference inizierà domani alle 10:30 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e IIDEA - l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia - ha fatto registrare il sold out per seguire in presenza i lavori di quella che si presenta comeuna due giorni ricca di incontri e ospiti di livello. La prima edizione dell’evento avràun formato ibrido in presenza e online: sarà quindi possibile seguire i panel e la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards in streaming sul canale Twitch dell’evento:https://www.twitch.tv/press_ start_conference/

I lavori si aprirannocon i saluti istituzionali di Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA eLuca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo e con un’introduzione diAndrea Dresseno, curatore di PRESS START. La prima giornata si chiuderà con la cerimonia di premiazione deiVideo Game Student Awards, durante la quale tre diversi riconoscimenti – Fresco Award, Luna Award e Strano Award – saranno assegnati da una giuria di esperti ai più originali progetti realizzati in lavori di gruppo, mentre l’ultimo appuntamento in agenda per i due giorni dell’evento è Women in Games, un momento dedicato alle donne che lavorano nell’industria durante il quale interverrannoElisa Di Lorenzo (Amministratrice di Untold Games), Arianna Ortelli (CEO di Novis Games),Eva Sturlese (Studio Manager di Idra Interactive Studios) e Marialuce Garzaro (Xbox Subscription Catgory Manager di Med & Iberia). È possibile scaricare programma completo da questo link:PRESS START: programma e mappa.

In vista dell’evento, inoltre, IIDEA ha reso disponibile la “Guida alle professioni del videogioco”. Stando ai dati riportati nell’ultimo Censimento dei Game Developer Italiani realizzato da IIDEA nel 2021, in tItalia i professionisti impiegati nella produzione di videogiochi sonooltre 1600, rispetto ai 1100 del 2018. Negli ultimi 2 anni il 35% delle imprese hanno assunto nuovo personale,il 59% pianifica di farlo nei prossimi due anni. Il settore è in grado di generare opportunità professionali soprattutto per le giovani generazioni (il 79% degli addetti ha un’età inferiore ai 36 anni) e inambiti differenti con un grande valore aggiunto in termini di competenze specialistiche, come tecnologia, arte e design, oltre a management e a supporto.



Come dimostrato dai dati, l’industria dei videogiochi italiana sta vivendo oggi una fase di grande fermento e consolidamento, offrendo opportunità di lavoro concrete nel nostro Paese ai giovani che escono dalle università e dai corsi specializzati in videogiochi. Ma come orientarsi in questo mondo? SePRESS START – Video Game Student Conference vuole essere una piattaforma che faccia incontrare domanda e offerta, chi già oggi opera nel settore e chi si sta preparando con l’obiettivo di entrarci, oggi c’è ancora tanta confusione sulle professionalità richieste dal mercato. Per rispondere a questa e altre domande, l’associazione ha quindi realizzato la “Guida alle professioni del videogioco”, un documento che nasce con lo scopo di supportare gli studenti e le studentesse nell’identificare il profilo professionale più adatto alle proprie esigenze e inclinazioni, che è possibile scaricare da qui:Guida alle professioni del videogioco.

PRESS START – Video Game Student Conference

nasce dalla volontà e dall’impegno del gruppo di aziende– tra cui34BigThings, Milestone, Nacon Studio Milan, Reply Game Studios, Ubisoft Milan e Unreal Engine– che insieme a IIDEA hanno creato una piattaforma di incontro e formazione per i futuri professionisti dell’industria dei videogiochi, finora mancante in Italia. Partecipando all’evento in presenza si potranno incontrare queste aziende e realtà comeInfinity Reply, AIV, Digital Bros Game Academy, Event Horizon, SAE Institute e VIGAMUS Academy.

Altre News per: pressstarttuttoprontostudentconferenceiidea