Rivelate novità su Pokémon Scarlatto e Violetto

RIVELATE NOVITÀ SU POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO: UN NUOVO POKÉMON, I PICNIC E NON SOLO

Nel nuovo trailer di oggi pubblicato sul canale ufficiale Pokémon su YouTube sono state rivelate novità quali funzionalità di gioco inedite e un nuovo Pokémon originario di Paldea. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i nuovi giochi della serie principale Pokémon, saranno disponibili dal 18 novembre 2022 in esclusiva su console Nintendo Switch™.

Ti presentiamo Farigiraf

Quando Girafarig si evolve in Farigiraf, la testa che ha sul collo e quella sulla coda si uniscono. Poiché i due cervelli di Farigiraf sono ora collegati da nervi spessi, i suoi poteri psichici sono aumentati e può emettere delle onde psichiche dalle antenne che ha sulla testa. È sempre molto attento all'ambiente che lo circonda e, sebbene riesca a rilevare i pericoli all'istante, ci sono volte in cui il suo corpo non riesce a reagire con la stessa velocità dei suoi due cervelli.



Ruminante è una delle abilità di Farigiraf, oltre a essere una novità di questi titoli. Se il Pokémon con questa abilità mangia una bacca, alla fine del turno successivo la mangerà una seconda volta. Codarmatura è un'altra possibile abilità di Farigiraf, anch'essa introdotta per la prima volta in questi titoli. Quest'abilità impedisce agli avversari di usare mosse che hanno priorità alta.

Farigiraf





Categoria: Pokémon Lungocollo

Tipo: Normale/Psico

Altezza: 3,2 m

Peso: 160,0 kg

Abilità: Ruminante/Codarmatura



Nuovi modi per concedersi momenti di svago con i Pokémon

I picnic

Mentre si esplorano le vaste distese naturali della regione, è possibile fare un bel picnic quasi ovunque e si può persino cambiare a proprio gusto il design di tovaglia, tazze, borracce e altri oggetti. Quando i Pokémon mangiano i panini recuperano PS e in più il pasto offrirà effetti che si riveleranno utili nel corso dell'avventura.



Durante un picnic è possibile preparare panini di ogni tipo. Per prima cosa bisogna scegliere quale farcitura e quali condimenti utilizzare, oltre allo stecchino da usare per tenere tutto insieme. Fatto ciò, gli ingredienti andranno sistemati sul pane, impilandoli con cura. Se gli ingredienti non sono ben bilanciati, potrebbero rovesciarsi o cadere dal pane.

Se un giocatore fa parte di una Cerchia contatto, può fare dei picnic insieme ai suoi amici. Per unirsi al picnic di un altro giocatore, non si deve fare altro che avvicinarsi al punto in cui lo ha organizzato mentre si gioca con i propri amici.



Fare un bel bagnetto ai Pokémon

Quando i Pokémon lottano o camminano al fianco del giocatore, possono sporcarsi. La cosa migliore è quindi fargli un bel bagnetto durante un picnic, il che gli darà una bella ripulita ma avrà anche l'effetto di fargli recuperare PS e di rafforzare il legame col giocatore.

La Macchina MT, un pratico dispositivo che crea MT

Una Macchina Tecnica (MT) è uno strumento che permette ai Pokémon di imparare nuove mosse. In Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, un dispositivo chiamato Macchina MT è stato installato in tutti i Centri Pokémon e consente agli Allenatori di crearsi da soli le proprie MT. Per farlo servono dei Crediti Lega (CL) e dei materiali lasciati cadere dai Pokémon selvatici dopo la lotta. È possibile ottenere CL progredendo nella storia o scambiandoli con oggetti lasciati dai Pokémon.

Man mano che si prosegue nella storia, la scelta di MT disponibili da creare aumenterà. Ciascuna MT può essere utilizzata una sola volta, ma se si hanno sufficienti CL e i materiali giusti tra quelli lasciati cadere dai Pokémon, sarà possibile crearne quante si vuole.

