LEGO presenta il nuovo set Calcio Balilla Ideas

IL GRUPPO LEGO FISCHIA IL CALCIO D'INIZIO CON ICAMPIONI THIERRY HENRY E M.B.E. MARCUS RASHFORD PER PRESENTARE IL NUOVO SET CALCIO BALILLA LEGO IDEAS

Il Gruppo LEGO ha rivelato il nuovo set Calciobalilla LEGO Ideas per celebrare la passione per i mattoncini e per ilcalcio di tutti fan e le fan del mondo. Con questo modello, ideato da un fanLEGO, gli appassionati possono scendere in campo per sfidarsi tra gol e cori dastadio.

A provare per primi il biliardino in formato mattoncino, le due iconeleggendarie del calcio Thierry Henry, vincitore della Coppa del Mondo el’attuale punta di diamante del Manchester United M.B.E. Marcus Rashford, chesono stati immortalati a giocare con la propria squadra di minifigure in unnuovo video. Prima della partita, è possibile costruire lapropria squadra con cinque minifigure e sistemare tra gli spalti e abordo campo 60 ulteriori elementi.

Il set Calcio Balilla LEGO Ideas celebra i giocatori e i fan di tutto ilmondo grazie alla vasta ed inclusiva gamma di minifigure. Infatti, èpossibile assemblare 22 diverse tipologie di minifigure, personalizzabili conuna vasta gamma di capigliature, espressioni facciali e colori della pelle.Le dimensioni compatte, inoltre, permettono di portare il biliardino consé, per giocare con gli amici sia in casa che altrove. Il modello è perfettoanche per essere esposto e diventare così un elemento di arredo.

Thierry Henry ha commentato: "Per tutta la miacarriera, ho giocato a calcio in ogni luogo che si possa immaginare, dalgiardino di casa fino ad arrivare negli stadi di tutto il mondo. E adesso anchecon il set Calcio balilla LEGO Ideas! Con questo modello, il Gruppo LEGO haofferto un nuovo modo di giocare a calcio, tenendo vivo lo spirito sportivo ditutti i fan e le fan. Non vedo l'ora di vedere come il nuovo set LEGO avvicinied unisca le persone di tutto il mondo attraverso questo meravigliosobiliardino in formato mattoncini!"

Il modello è stato ideato da Donat Fehérvari, un fan LEGO di soli 16anni, il quale ha partecipato al concorso We Love Sport promossodalla piattaforma LEGO Ideas. E grazie ad Antica Bracanov, Designerdel Gruppo LEGO, il set è diventato realtà.

“Ciò che rende così unico il set Calcio balilla LEGO Ideas, è chestimola davvero lo spirito sportivo. L'idea di Donat esprime appieno tutte leemozioni che i fan provano quando guardano una partita di calcio. Il GruppoLEGO è estremamente orgoglioso di aver creato questo modello, permettendo agliappassionati di esprimere il proprio amore per il calcio attraverso imattoncini e non le scarpette” commenta AnticaBracanov.

Altre News per: legopresentanuovocalciobalillaideas