Samsung porta il gaming all’aeroporto di Milano Linate con “Play&Fly”

Un esclusivo corner gaming brandizzato Samsung accoglierà i viaggiatori nello scalo milanese dall’8 ottobre 2022 fino al 7 gennaio 2023

Samsung Electronics Italia decolla verso il mondo del gaming e inaugura presso l’aeroporto di Milano Linate il nuovogaming corner Play&Fly per intrattenere i viaggiatori e far scoprire loro la nuova piattaformaSamsung Gaming Hub, per giocare ai propri titoli preferiti anche da TV e senza la necessità di collegare una console.

Il progetto risponde a un mercato, quello del gaming e in particolare del gaming giocato su TV, sempre più in crescita. Secondo una recente indagine condotta da Samsung, il numero di TV utilizzati per giocare è aumentato del 12% rispetto al 2021, con un incremento del 9% delle ore dedicate al gaming. I gamer che giocano da TV, inoltre, sono più inclini a utilizzare gli schermi anche per altri scopi rispetto ai non gamer (+45%). Ideale, dunque, sfruttare lo schermo di un TV e le sue caratteristiche tecniche sia per avvincenti sessioni di gaming che per la visione di contenuti di intrattenimento o di attualità.

Il corner del progetto Play&Fly, posizionato al primo piano dell’aeroporto meneghino tra l’area food e l’area kids e visitabile dall’8 ottobre 2022 al 7 gennaio 2023, includeràtre TV QN90B 50’’, il modello della nuova gamma 2022 Neo QLED ideale per sfruttare Gaming Hub e giocare in streaming, insieme allasoundbar HW-S800B Ultra Slim per un’esperienza immersiva a 360°. Il modello TV QN90B diventa l’alleato perfetto per il gioco in streaming, offrendo un’esperienza di visione premium con dettagli super accurati, contrasto straordinario e immagini 4K intense e brillanti grazie alla tecnologia Quantum Matrix.



Inoltre, con l’integrazione del Motion Xcelerator Turbo Pro, ogni sessione diventa ultra-fluida, consentendo un miglioramento delle immagini fino a 4K 144 Hz. Questa tecnologia, in grado di apprendere automaticamente, predice e compensa i fotogrammi, per offrire un’esperienza di gioco senza interruzioni. Fluidità e reattività sono anche assicurati dalla tecnologia di base AMD FreeSync Premium Pro™ certificata, oltre a un formidabile spettro cromatico e alle 4 porte HDMI 2.1.

Presso il corner, grazie alla partnership con Xbox e la presenza della console di ultima generazione Series X, sarà possibile giocare a Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Ori and the Will of the Wisps, Minecraft Dungeons e Flight Simulator. Questi, insieme ad altri tantissimi giochi sono presenti nel Samsung Gaming Hub, la prima piattaforma mondiale a includere l’app Xbox su Smart TV, permettendo agli utenti di accedere in streaming a oltre 100 giochi di alta qualità attraverso l’app Xbox. Basato su Tizen, il servizio Samsung Gaming Hub è una nuova piattaforma di gioco in streaming che collega hardware e software per fornire un’esperienza di gaming senza confini sugli Smart TV Samsung del 2022.







dall’8 ottobre 2022 al 7 gennaio 2023

Il corner sarà apertodalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 21.00.

