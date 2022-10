Next Generation for Sustainability, la voce dei giovani”: Acer premia la creatività in ambito CSR





Nel corso del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale tenutosi all’Università Bocconi di Milano si è svolta la premiazione dell’iniziativa "Next Generation for Sustainability - La voce dei giovani", ideata da Wise Society in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e il Salone della CSR. Acer ha presenziato alla manifestazione mettendo a disposizione dei primi tre classificati i laptopAcer Aspire Vero, scelti poichè rappresentano un esempio concreto dell’impegno dell’azienda nella realizzazione di notebook pensati con un’attenzione particolare alla salvaguardia ambientale.

I giovani filmmaker partecipanti alla selezione hanno ideato e interpretato cortometraggi sul tema della sostenibilità e dell’economia circolare per mostrare la propria visione del futuro e favorire la diffusione di una nuova cultura per lo sviluppo sostenibile, di un dialogo intergenerazionale e di un maggiore coinvolgimento attivo nel processo di cambiamento per un nuovo modello di sviluppo sulla base del raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

“Abbiamo accettato con entusiasmo di partecipare a questa iniziativa perchè è fondamentale per noi in Acer favorire la diffusione di una cultura della sostenibilità, in cui crediamo vivamente, e supportare le nuove generazioni nel processo di cambiamento. Nei video realizzati i ragazzi hanno dimostrato l’importanza di voler compiere dei semplici ma significativi cambiamenti nelle nostre abitudini, che possono portarci verso una maggiore sostenibilità ambientale,” ha dichiarato Martina Grassi, Trade Marketing Manager di Acer Italia. “Poter mettere a disposizione dei vincitori i nostri notebook Aspire Vero ci ha consentito di far toccare con mano a questi giovani talenti le peculiarità dei prodotti Vero, progettati non solo pensando alle prestazioni e alla praticità d’uso, ma anche alla salvaguardia del pianeta, grazie all’utilizzo di materiali sostenibili con conseguente riduzione dell’impatto ambientale.”

Il laptop green Acer Aspire Vero

I notebook Acer Aspire Vero sono realizzati con materiali plastici Post-Consumer Recycled (PCR) e sono progettati per essere facili da smontare, semplificando così i processi di riparazione e aggiornamento, oltre ad aumentare la durata del loro ciclo di vita.

La scocca è composta al 30% da materiali PCR che consentono una riduzione del 21%nelle emissioni di CO 2 legate alla produzione di questo componente, mentre la scelta di non utilizzare vernici per la sua rifinitura riduce l’impatto negativo dei COV (composti organici volatili). Anche i tasti contengono il 50% di PCR, mentre l’originale packaging riciclabile al 100% può essere utilizzato come sostegno per il laptop.

Oltre a essere un computer di grande stile, Acer Aspire Vero è un esempio tangibile dell’impegno di Acer verso una maggiore sostenibilità, rappresentata anche dalla scelta di invertire sulla tastiera i tasti “R” ed “E”, che richiamano il mantra REduce, REuse, REcycle alla base della progettazione del dispositivo.

