Acer è Technical Partner di RomeVideoGameLab, il primo festival italiano dedicato agli applied games

Competenze, didattica innovativa, gaming ed esports, professioni del futuro, transizione ecologica: i temi più attuali per le giovani generazioni al centro del Festival che vede Acer fra i protagonisti. Il 4 novembre appuntamento con Roberto Rosaschino di Acer

su “Didattica e digitale”

“Una fucina di idee e un contesto privilegiato di confronto sulle tematiche che interessano l’orientamento e la formazione dei giovani: anche questo è RomeVideoGameLab. Abbiamo deciso di partecipare al Festival per portare la nostra esperienza e per incontrare ragazze e ragazzi impegnati, con creatività e talento, nella ricerca e nella produzione di soluzioni innovative non solo per il mondo applied game ma anche per la didattica e l’entertainment”, afferma Martina Grassi, Trade Marketing Manager di Acer.

Acer è presente al RomeVideoGameLab (RVGL), in particolare, con il proprio team Education, a testimoniare l’impegno nel rendere sempre più accessibile la tecnologia a docenti e studenti per promuovere nuove competenze attraverso il digitale. È Roberto Rosaschino, Senior Education & Sustainability manager di Acer EMEA, a tenere - il 4 novembre alle 11 nell’aula Sonic della Basilica Emilia – il workshop dal titolo “Didattica e digitale”.

RVGL si svolge dal 3 al 6 novembre a Roma ed è prodotto da Cinecittà in collaborazione conIIDEA con il patrocino del Comune di Roma, del Consiglio Nazionale delle Ricerche , Istituto Italiano di Tecnologia e con il sostegno di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma; vede la partecipazione di ITA/ICE, Rai Cinema Channel, Rai Cultura, Unitelma Sapienza e Fondazione Santa Lucia, il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale della Sapienza di Roma. Acer ne è Technical partner

Nell’incontro che ha organizzato, Acer analizza il ruolo dei nuovi strumenti di Didattica Digitale focalizzandosi sull’importanza che assumono per gli studenti nello sviluppo delle soft skill necessarie per un corretto inserimento nel mondo del lavoro. Roberto Rosaschino dialoga con Manuel Gentile (ricercatore dell’Istituto di Tecnologia Didattica del CNR) e Maria Rosaria Nardone (ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di Bologna) e racconta l’esperienza e l’impegno di Acer nel settore dell’Education, partendo dalle attività che hanno reso l’azienda leader nel settore, per analizzare scenari e tendenze che caratterizzeranno il futuro della didattica.

Acer for Education si rivolge alle scuole attraverso un ecosistema dedicato in cui tecnologie, risorse, soluzioni, servizi di formazione e partnership si intrecciano, coesistono e si sviluppano. Gli strumenti digitali offerti sono il frutto di un’innovazione continua che ci consente, oggi, di offrire a studenti e docenti prodotti performanti, caratterizzati dalla versatilità, dalla solidità certificata e dall’attenzione all’ambiente. L’ecosostenibilità è diventata un aspetto centrale nell’offerta di Acer che si concretizza per esempio nell’utilizzo di plastiche riciclate nei più recenti dispositivi Education, nel packaging realizzato con materiali sostenibili quale carta riciclata e inchiostri naturali e nell’impegno di ridurre ed ottimizzare il consumo di energia durante l’utilizzo.

La massima espressione del nostro impegno verso l’ambiente è rappresentata dalla famiglia Vero, una interna gamma di prodotti pensata e progettata con in mente la salvaguardia del pianeta. Acer inoltre promuove la formazione e lo sviluppo di competenze grazie a programmi dedicati come Acer Academy e Acer Teachers Community: iniziative che garantiscono ai docenti rispettivamente sia l'accesso ad una libreria di corsi di formazione sulle più recenti piattaforme di appprendimento , sia la possibilità di condividere e confrontarsi con altri educatori italiani ed internazionali



