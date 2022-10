NEED FOR SPEED UNBOUND IN USCITA A DICEMBRE

GAREGGIA VERSO LA VETTA IN NEED FOR SPEED UNBOUND,IL GIOCO DI CORSE SU STRADA DI NUOVA GENERAZIONE IN USCITA IL 2 DICEMBRE

Il brivido della corsa e l'impeto dell'inseguimento sono tornati. Need for Speed Unbound, l'ultima edizione del franchise Need for Speed di Electronic Arts e Criterion Games, mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della propria fantasia di corsa su strada, mentre superano i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l'ultima sfida di corsa su strada di Lakeshore.

Need for Speed Unbound presenta un nuovissimo e unico stile visivo, che fonde elementi di street art con le auto più realistiche della storia del franchise. L'innovativa campagna single player offre emozioni e conseguenze attraverso una narrazione avvincente, che coinvolge i giocatori nella città di Lakeshore mentre gareggiano, collezionano, potenziano e personalizzano le auto ad alte prestazioni più in voga del mondo, per raggiungere la vetta della scena. Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologia e sarà caratterizzato dalla risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie, quando verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il 2 dicembre 2022.



"Need for Speed Unbound è incentrato sull'espressione di sé, sull'assunzione di rischi e sullo sconvolgimento dello status quo attraverso il proprio stile di guida, la costruzione di auto uniche, la moda, la musica e molto altro ancora", ha dichiarato Kieran Crimmins, direttore creativo di Criterion Games. "Abbiamo voluto creare un universo veramente autentico in cui i giocatori si vedono rappresentati nel gioco. L'esperienza visiva di Unbound ridefinisce le aspettative, con un nuovo stile artistico che dà vita ai graffiti, intensifica la competizione e crea un'azione adrenalinica ad alta velocità".

PARTIRE DAL BASSO, ASPIRARE ALLA VETTA

Need for Speed Unbound sfida le convenzioni del genere racing e alza la posta in gioco introducendo vere e proprie conseguenze con rischi e ricompense di grande impatto per ogni gara, decisione e scommessa secondaria effettuata. I giocatori scoprono il mondo di Lakeshore quando una rapina in un negozio di auto di famiglia divide due amici e costringe un pilota alle prime armi ad un viaggio per vincere l'ultima gara su strada e recuperare l'auto di inestimabile valore che gli è stata rubata. Need for Speed Unbound offre:

Il mondo è la tela di ogni giocatore: I graffiti prendono vita in un nuovo stile artistico mentre i giocatori attraversano la città equipaggiati con un nuovissimo kit di effetti visivi e sonori ad alta energia, come il Burst Nitrous, che premia i giocatori con un boost basato sullo stile, che riflette il loro modo di guidare.

Correre per le strade: Più i giocatori corrono, più accumulano calore. Scegliete di superare in velocità o in astuzia i poliziotti usando nuove meccaniche di fuga per prendere il controllo dell'inseguimento e guadagnare grandi ricompense o conseguenze ancora più gravi se venite arrestati.

Espressione personale e stile: Centinaia di oggetti cosmetici, tra cui esclusivi articoli su licenza di alcuni dei pionieri della moda e di aziende di accessori automobilistici personalizzati, offrono ai giocatori infinite possibilità non solo di equipaggiare la propria auto, ma anche di sfoggiare il proprio stile personale nel gioco.

Trova la libertà nel flusso: Una colonna sonora di artisti all'avanguardia del mondo dell'hip-hop, guidati dal pluripremiato artista, imprenditore, attore e icona della moda A$AP Rocky e dalla sua agenzia creativa AWGE, che include la prima mondiale del nuovissimo brano di A$AP Rocky "Sh*ttin' Me", presente anche nel reveal trailer.

TakeoverScene con A$AP Rocky: A$AP Rocky apparirà nel gioco come leader della Takeover Scene, una nuova modalità di guida di precisione rigiocabile che riunisce la community per conquistare parti della città e celebrare la guida con stile rispetto alla velocità pura. AWGE ha anche svolto il ruolo di consulente creativo per il gioco.

Need for Speed Unbound è disponibile per il pre-ordine fino al 29 novembre 2022*. I giocatori che effettueranno il pre-ordine riceveranno un pacchetto esclusivo di contenuti Unbound, tra cui un pacchetto di effetti di guida, decalcomanie, targhe, banner artistici, adesivi e 150.000 dollari di Banca nel portafoglio al primo accesso al multiplayer e altro ancora.

Need for Speed Unbound verrà lanciato nei negozi al dettaglio e in digitale il 2 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite l'app EA, Origin, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro. Need for Speed Unbound Palace Edition, un'offerta deluxe creata in collaborazione con Palace Skateboards, offrirà ai giocatori contenuti esclusivi, tra cui quattro splendide auto personalizzate, un pacchetto di abbigliamento, effetti di guida, decalcomanie e targhe, pose dei personaggi e banner artistici al prezzo di 79,99 euro. Ulteriori informazioni saranno rivelate in seguito.

I membri di EA Play possono anche giocare in anticipo a Need for Speed Unbound con una prova di 10 ore a partire dal 29 novembre e godere di esclusivi vantaggi ricorrenti nel gioco. Inoltre, i membri di EA Play Pro su PC avranno accesso illimitato a Need for Speed Unbound Palace Edition a partire dal 29 novembre, tre giorni prima del lancio ufficiale del gioco. Per ulteriori informazioni su EA Play e EA Play Pro, consultare www.eaplay.com.

La corsa non finisce con il lancio del gioco! Il mondo di Lakeshore non si ferma mai, grazie a una serie di aggiornamenti gratuiti dei contenuti che saranno resi disponibili dopo il lancio e che includono nuove caratteristiche, esperienze, drop di contenuti e altro ancora. Ulteriori dettagli sui contenuti post-lancio saranno rivelati presto.

