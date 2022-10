Call of Duty: Mobile Stagione 9 - Zombies are Back

L'orda di non morti è tornata, e questa volta si tratta di una masnadadi bucanieri pronti a rovinare Halloween inCall of Duty: Mobile - Stagione 9: Zombies are Back, che verrà lanciato il13 ottobre alle 02:00.

Se da una parte ci saranno molti scherzi, dall'altra ci saranno anche molte sorprese: dall'aggiunta di una versione a tema Halloween della mappa Hacienda, a un nuovissimo evento a tema, Haunted Voyage, alle esperienze nelle partite Battle Royale e Multiplayer, a una serie di nuovi contenuti nel Battle Pass. I giocatori potranno anche avere la loro dose di zombie con le modalità Zombies Classic o il nuovo Super Attacco dei non morti e molto altro ancora.

Naturalmente, i giocatori potranno riempire i propri forzieri e guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass, con un tesoro di contenuti gratuiti e premium a tema bucaniere, tra cui operatori come Zero - Dark Sails e Kui Ji - Sapporo Stealth, le nuove armi Krig 6 e C4, oltre a Blueprints per armi, Calling Cards, Charms, COD Points (CP) e molto altro ancora che verrà lanciato durante la stagione.

Qui il trailer ufficiale della nuova stagione:

https://youtu.be/xqhJlnLCHIY

