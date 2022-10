HALLOWEEN incombe sulla frontiera di Red Dead Online

Nuova missione via telegramma a difficoltà Estrema in arrivo il 18 ottobre. In più, nuovi luoghi per le Chiamate alle armi di Halloween, il ritorno del Pass di Halloween 2 e molto altro



Questo mese, in concomitanza col cambio di stagione e l'arrivo di un gelo inquietante, un'atmosfera pesante incombe sulla frontiera: le notizie parlano di lugubri rituali, mentre accampamenti e rifugi lamentano la presenza di animali impazziti ed entità soprannaturali.

Verso la fine del mese passa dall'ufficio postale o controlla la cassetta di sicurezza del tuo accampamento: dovresti aver ricevuto un nuovo telegramma. Ike Skelding è venuto a sapere che la setta della Settima generazione sta eseguendo riti sacrileghi per richiamare i morti e il loro defunto profeta dall'aldilà.

Indaga su queste voci e affronta la nuova missione via telegramma a difficoltà Estrema:, a partire dal 18 ottobre. Tutte le missioni via telegramma a difficoltà Estrema di Skelding ricompenseranno gli audaci con RDO$, Oro e PE tripli fino al 31 ottobre.

Il Pass di Halloween 2 è stato resuscitato per un periodo di tempo limitato, fino al 31 ottobre. Tutti i giocatori già iscritti riprenderanno i loro progressi laddove li avevano lasciati, mentre i nuovi membri potranno ottenere ricompense esclusive distribuite per 15 ranghi, comprese maschere per aiutarti a nascondere la tua identità, nuovi capi d'abbigliamento macchiati dal sangue di crimini passati e accessori perfetti per terrorizzare le tue vittime.

Inoltre, tutti i possessori del Pass di Halloween 2 che sbloccheranno tutti e 15 i ranghi — compreso chi li aveva già sbloccati l’anno scorso — saranno premiati con il, un pacchetto che comprende la Bandana Fierro, munizioni e oggetti consumabili, e Titoli di Capitale, per un valore totale di 5 Lingotti d'Oro. Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento.

Mentre l'inquietante stagione raggiunge il suo culmine, gli abitanti mormorano di un'aria densa di terrore. Aiutali a difendere gli avamposti da ondate nemiche, animali impazziti e dallo spettrale treno fantasma. Indossa la maschera da Predatore notturno per sfruttare forza e agilità soprannaturali in tre nuove mappe:. Ottieni RDO$ e PE tripli nelle modalitàper tutto ottobre.

Metti alla prova le tue abilità e il tuo istinto di sopravvivenza nella mischia delle Serie in evidenza a tema Halloween per ottenere ricompense triple, per tutto il mese.

In, Cacciatori pieni di risorse si scontrano con Predatori notturni soprannaturalmente forti e veloci. Il loro potere è legato a delle maschere a forma di teschio sparse sul campo di battaglia, motivo per cui i Cacciatori devono acquisirle per potenziare le loro armi e indebolire gli avversari.

Tieni testa ad altre tre squadre e a un'orda di morti viventi in, guadagnando punti per ogni eliminazione, oltre ad avere l'opportunità di indossare la maschera da Predatoro notturno, che conferisce abilità soprannaturali e un vantaggio competitivo.

4-10 ottobre: Serie estrema di Halloween 1 (Notte di terrore)

Vinci una partita della Serie in evidenza di questa settimana per ricevere una mappa del tesoro che conduce a un bottino nell'area a nord di Tumbleweed

Completa un Contratto di Blood Money per ricevere 60 munizioni a espansione per fucili a canna rigata

Completa un Lavoro di Blood Money per ricevere 30 Palle singole esplosive per fucili a canna liscia

11-17 ottobre: Serie estrema di Halloween 2 (Notte senza fine)

Vinci una partita della Serie in evidenza di questa settimana per ricevere una mappa del tesoro del Bluewater Marsh

Completa Amore e onore per ricevere un'offerta del -50% sul cane dell'accampamento

Completa Uccidili tutti, dal primo all'ultimo per ricevere un'offerta del -50% sulla Macchina fotografica avanzata

18-24 ottobre: Serie di Halloween 1 (Notte di terrore)

Vinci una partita della Serie in evidenza di Halloween per ricevere una mappa del tesoro di Clingman nord

Vendi un campione a Harriet per ricevere i Pantaloni Carver in una colorazione selezionata

Realizza un soprabito presso il negozio di Gus per ricevere una sella Martinville rossastro e prugna

25-31 ottobre: Serie di Halloween 2 (Notte senza fine)

Vinci una partita della Serie in evidenza di Halloween per ricevere una mappa del tesoro di Hill Haven ovest

Partecipa alla Serie in evidenza di Halloween con una Posse permanente per ricevere una sella Martinville acero e oro

I giocatori che partecipano a una Chiamate alle armi di Halloween riceveranno i Pantaloni Carver in una colorazione selezionata

Fai squadra con altri cacciatori di taglie e bracca molteplici ricercati nell'evento Free Roam. Ogni partecipante otterrà RDO$, Oro e PE doppi, per tutto il mese.

Effettua l'accesso ogni settimana di questo mese per ricevere 2 Medicine potenti a settimana. Prendendo parte a tutte le Chiamate alle armi di Halloween di questo mese riceverai 4 unità di Olio per armi. Gioca a Red Dead Online la settimana di Halloween (25-31 ottobre) per ricevere 2 unità Olio di serpente potente, 3 pezzi di carne di selvaggina di grossa taglia e 25 Titoli di Capitale. In più, le varianti rosse di criniera e coda sono gratis per tutti i cavalli, e c’è un’offerta del -50% su tagli di capelli, dentature e trucco, come pure sulle personalizzazioni per il Coltello da caccia (di seguito riportiamo gli sconti aggiuntivi)

Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento.

Valorizza il cacciatore che è in te riscattando l'abito gratuito di questo mese, a cura dell'utente di Reddit u/Rayburn-Rudolph. È perfetto per gli aspiranti Naturalisti, o per i Commercianti che vogliono arrotondare con qualche pelliccia. Recupera i seguenti componenti dal sarto più vicino o nel catalogo Wheeler, Rawson and Co.:

Cappello Cutter

Bandana con motivi

Gilet tradizionale

Camicia a colletto asimmettrico (per uomo) o Camicetta Winford (per donna)

Guanti Avery

Pantaloni Lightfoot

Cinturone da pistolero

Chaps Griffith

Stivali da taglialegna

Speroni Gerden di lusso

I criminali in cerca di fortuna possono spremere l'ex membro di una gang, ora artista di strada, Bluewater John per rintracciare il suo bottino ne Il contratto di Bluewater e ottenere RDO$, Oro e PE doppi, per tutto il mese.

Se è il denaro sporco che cerchi, idea un piano per infiltrarti sul treno che trasporta lo smeraldo di Covington verso il frenetico e affollato centro di transito di Saint Denis e impediscigli di raggiungere la sua destinazione alla fiera statale per completare il Lavoro di Blood Money Lo smeraldo di Covington e ottenere RDO$, Oro e PE doppi.

