Forge of Empires - Gara di Pasticceria

Pronti a mangiare torte deliziose in Forge of Empires, grazie all'Evento Gara di Pasticceria





Si sente un dolce profumo in Forge of Empires, il premiato gioco strategico di costruzione di città di InnoGames che permette ai giocatori di creare città in continua evoluzione, a partire dall'età della pietra fino ad arrivare ai tempi moderni. Questo mese infatti ritorna il grande Evento Gara di Pasticceria d'autunno, dove verranno serviti dei dolci deliziosi dal 4 al 18 ottobre.



L'evento vedrà il ritorno della sig.ra Appleton, la quale non vede l'ora di mettere alla prova le abilità culinarie dei giocatori. Ogni ricetta ha i suoi ingredienti, che si possono ottenere completando gli incarichi della sig.ra Appleton, aprendo i forzieri giornalieri oppure cercando in posti inaspettati intorno alla città. Una volta raccolti ingredienti a sufficienza, si può iniziare con lapreparazione dei dolci.

Completando le ricette e preparando delle magnifiche torte, i giocatori vinceranno premi e avranno la possibilità di ottenere la Specialità del giorno. La Specialità del giorno della Grande Gara di Pasticceria d'autunno è un po' diversa dal solito; i giocatori potranno scegliere se scambiare i premi con una ricompensa diversa, ma solo una volta al giorno, dunque dovranno valutare bene la scelta!

Lo scopo dell'evento è quello di riempire il tavolo della pasticceria di dolci squisiti, con delizie che non passeranno inosservate. I piatti vengono giudicati con delle stelle, andando da una stella per le infornate più semplice, fino ad arrivare a tre stelle per le ricette più complesse. I giocatori possono riempire i loro tavoli di dolcetti, crostate, torte e pasticcini, dando un tocco strategico a questo evento appetitoso.





Quest'anno, il Gran Premio speciale sarà il Frantoio per olio di semi di girasole, che potrà essere migliorato per 9 livelli. Da subito fornirà Felicità, Popolazione e Monete, ma dopo averlo fatto salire di livello darà Materiali, Punti Forge, Beni e tre Unità casuali.

Strada facendo, ci saranno altri premi da vincere: Ritratti, Kit selezione e la meravigliosa Laguna blu cobalto. Questo bellissimo specchio d'acqua fornisce un Punto Forge e raddoppia la produzione dei due successivi edifici da cui i giocatori raccolgono. Dopo aver raccolto cinque volte dalla Laguna blu cobalto, questa diventa una decorazione, portando felicità aggiuntiva all'impero.

Con una lega in cui competere, premi extra da riscuotere e una città da inondare con il profumo dei dolci, la Grande gara di pasticceria d'autunno è il più recente di una lunga serie di grandi eventi disponibili in Forge of Empires.

