Salpa con il Festival Estivo di Forge of Empires

Forge of Empires, il pluripremiato gioco strategico di costruzione di città realizzato da InnoGames, permette ai giocatori di creare città che cresceranno sempre di più, a partire dall'età della pietra fino ad arrivare ai tempi moderni. Nel Festival Estivo di quest'anno i giocatori navigheranno nei sette mari, trovando pirati e premi lungo il loro viaggio attraverso l'oceano. Quest'anno l'evento si svolgerà dal 1 al 21 settembre.



L'evento è gestito da Jane e dal Governatore di Forge Island, i quali hanno diverse missioni da portare a termine. I giocatori riceveranno come ricompensa dei dobloni d'oro, scintillanti monete che possono essere spese per tentare di vincere dei premi girando la famigerata Ruota della Fortuna. I giocatori possono scegliere se girare la ruota così come si presenta o se correre il rischio di aggiornarla prima di girare. Aggiornandola appariranno nuovi premi, ma saranno migliori dei precedenti?

I giri e gli aggiornamenti della ruota sono disponibili per tutti i giocatori nelle vicinanze, il che aggiunge un po' di tensione all'evento. Le ricompense possono sparire a causa di altri vincitori oppure il montepremi può reimpostarsi completamente in seguito all'aggiornamento, perciò il tempismo è tutto.



Ogni giro ricompensa i giocatori con una bussola da usare per salpare alla scoperta di tesori. Ogni bussola farà avanzare casualmente i giocatori di una, due o tre miglia nautiche, facendoli avvicinare alle ricompense, tra cui il Gran Premio di quest'anno: la Rimessa delle barche del corsaro.

La Rimessa delle barche del corsaro è un edificio unico che comprende 11 livelli e ha due possibili fasi finali tra cui i giocatori possono scegliere: la Rimessa delle barche del bucaniere e la Rimessa delle barche dell'uomo morto. Entrambi gli edifici danno Felicità, Popolazione, Monete, Medaglie, Beni, Difesa e Attacco, oltre che il Bottino del bucaniere o dell'uomo morto e forzieri delle ricompense pieni di Punti Forge e risorse aggiuntivi.



Con sette mari da attraversare e vari premi, il festival estivo è il più recente di una lunga serie di eventi incredibili di Forge of Empires.



Forge of Empires è disponibile gratuitamente su browser e dispositivi mobili Android e iOS.

Altre News per: salpafestivalestivoforgeempires