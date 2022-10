OlliOlli World per Nintendo Switch uscirà in versione fisica

Private Division eRoll7 hanno rivelato che l'acclamatissimo gioco di skateboard a piattaforme OlliOlli World sarà disponibile in versione fisica per Nintendo Switch dal28 ottobre 2022. Potrai trovare la versione pacchettizzata diOlliOlli World (custodia e codice per scaricare il gioco) per Nintendo Switch nei negozi presenti nel Regno Unito, in Europa e in Australia al prezzo di €19,99.

Grazie al punteggio di 87* su Metacritic,OlliOlli World rappresenta uno dei giochi per Nintendo Switch più apprezzati di quest'anno, il che rende questa strepitosa edizione fisica per Switch un regalo eccezionale in vista del prossimo periodo festivo.

“OlliOlli World è un titolo imperdibile da provare assolutamente" (Nintendo Life – voto 9/10)

Per leggere altre ottime recensioni, dai un'occhiata al trailer deiriconoscimenti di OlliOlli World: OlliOlli World - Accolades Trailer - YouTube.

InOlliOlli World, i giocatori potranno lanciarsi a capofitto nel vivace e colorato mondo di Radlandia, alla ricerca delle mistiche Divinità dello skate nel loro cammino verso il Gnarvana.Il gameplay più che collaudato di OlliOlli World offre un equilibrio perfetto tra concentrazione e relax, mentre i comandi precisi assicurano un'esperienza di gioco fluida e naturale.Radlandia, con i suoi paesaggi strani e pittoreschi, accoglie tutti a braccia aperte, permettendo ai nuovi giocatori di divorare la strada eseguendo i grab più micidiali senza il rischio di finire sfracellato a terra, e illustrando gradualmente i trick più epici mentre esplorano le variegate e bizzarre aree di gioco.

OlliOlli World è il terzo capitolo dell'acclamata serie diOlliOlli sviluppata da Roll7, il pluripremiato studio londinese noto per aver dato vita a giochi straordinari in grado di ridefinire il proprio genere di appartenenza, comeOlliOlli, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League, NOT A HERO e il recentissimo e acclamatissimo ibrido tra sparatutto e videogioco di pattinaggio,Rollerdrome. Lo studio Roll7 appartiene interamente a Private Division e Take-Two Interactive Software.

