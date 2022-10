OlliOlli World - uscita ultimo DLC Finding the Flowzone

OlliOlli World festeggia l’uscita del suo ultimo DLC Finding the Flowzone al Lucca Comics and Games

OlliOlli World, l'acclamato gioco di skateboard a piattaforme, festeggia l’uscita del suo ultimo DLCFinding the Flowzone, prevista per il 2 novembre, a Lucca durante il festivalLucca Comics and Games.

Il 29ottobre alle ore 10 presso la sala incontri R.E.C. Lucca Comics and Games JEMIMA TYSSEN SMITH, scrittrice, editrice e assistente di produzione presso Roll7, vi condurrà nel colorato universo di OlliOlli World e nella cultura dello skateboard.

Programma: OlliOlli World and skateboarding culture. A trip between inclusivity and flow-state-gaming. (luccacomicsandgames.com)

Altre News per: olliolliworlduscitaultimofindingflowzone