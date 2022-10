CLASH: ARTIFACTS OF CHAOS - UNA DEMO PER LO STEAM NEXT FEST

In occasione dello Steam Next Fest di ottobre, l'editore francese NACON e lo studio cileno ACE Team sono lieti di condividere una demo di Clash: Artifacts of Chaos. I giocatori PC di tutto il mondo si avventureranno nelle strane terre di Zenozoik, sconfiggendo mostri dall'aspetto singolare e sfidando avversari abili nel combattimento corpo a corpo.

Clash: Artifacts of Chaos è un gioco d'azione e avventura unico nel suo genere, sia per il gameplay sia per la direzione artistica. Visivamente, troviamo il tocco dell'ACE Team (Rock of Ages, The Eternal Cylinder...) i cui disegni originali oscillano tra l'insolito e lo stravagante.

Con il controller in mano, i giocatori lasciano che la ferocia di Pseudo, il personaggio principale, si esprima in scontri in terza persona. Dalla tradizionale posizione da pugile alla più originale posizione dell'artiglio, che permette di colpire gli avversari a mani nude, in questa demo sono disponibili 5 stili di combattimento. L'esperienza è arricchita da numerose mosse speciali che i giocatori possono sbloccare sconfiggendo creature straordinarie.



Infine, quando le condizioni sono soddisfatte, è possibile passare alla telecamera in prima persona e far piovere una pioggia di pugni sull'avversario prima di finirlo con un colpo finale. Queste sequenze frenetiche lasciano il segno sui corpi degli avversari e nelle menti dei giocatori!

Oltre alle sequenze di esplorazione e combattimento, Clash: Artifacts of Chaos si distingue dagli altri titoli di azione e avventura grazie a una nuova meccanica: il Rituale. Basata su un gioco di dadi in cui ogni partecipante possiede manufatti con proprietà uniche, il risultato di questa antica tradizione definisce le regole dello scontro, come ad esempio avere un'arma o dover incassare il primo colpo senza reagire. Nessuno può annullare il verdetto del Rituale! Per sopravvivere, i giocatori devono raccogliere potenti artefatti e superare le tattiche degli avversari.

Qui il Trailer



Il gioco completo sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4, PlayStation5, Steam ed Epic a febbraio 2023.

Scarica la demo Steam di Clash: Artifacts of Chaos

