IIDEA annuncia i finalisti dei Video Game Student Awards

I vincitori della prima edizione del premio saranno rivelati il 7 ottobre durante PRESS START, l’evento dedicato a quanti vogliono lavorare nel settore dei videogiochi, che si terrà fra pochi giorni al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, è lieta di annunciare i finalisti della prima edizione dei Video Game Student Awards, il premionato con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di sperimentazione e creazione di videogiochi da parte degli studenti e delle studentesse, riuniti in team informali o organizzati sotto forma di impresa.

Al termine della prima giornata di lavori diPRESS START – Video Game Student Conference, verrà organizzata una cerimonia di premiazione sul palco dell’Auditorium del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano nel corso della quale verranno svelati i vincitori di tre diversi riconoscimenti, Fresco Award, Luna Award e Strano Award, ciascuno dei quali riceverà ancheun premio in denaro di 2.000 euro.

Nell’ultimo mese i numerosi prototipi di videogiochi che si sono candidati spontaneamente attraverso una call pubblica sono stati esaminati dai professionisti del settore facenti parte delle diverse giurie. Oggi vengono svelati i 3 finalisti selezionati per ciascuna categoria.

La giuria delFresco Award, composta da David Gallo (One O One Games), Fabio Pochet (Ubisoft Milan), Fabio Respighi (Nacon Studio Milan), Alessandro Cetrulo (Milestone) e Ascari ha selezionato come finalisti di questa categoria11 Years Ago di Red32, Dino Path Trail di Void Pointer e Uneartheddi RED Team. Il Fresco Award premierà il videogioco che spicca per stile artistico, meccaniche di gioco, controllio qualsiasi elemento che lo differenzi dai generi o videogiochi mainstream.

Per ilLuna Award si contenderanno il riconoscimento 11 Years Ago di Red32,Dino Path Trail di Void Pointer e Memories Remain di Botte Piccola. La giuria, che ha selezionato i finalisti in questa categoria, è composta da Valerio Di Donato (34BigThings), Marco Ponte (Nacon Studio Milan), Michele Caletti (Milestone), Riccardo Stucchi (Ubisoft Milan) e Samuele Perseo (Reply Game Studios). Il Luna Award sarà assegnato al titolo che ha lebasi più solide per diventare un potenziale successo commerciale.

La giuria delloStrano Award, composta da Selvaggia Salvati (Ubisoft Milan), Andrea Basilio (Milestone), Giuseppe Enrico Franchi (34BigThings), Katrin Ann Orbeta (Mash & Co.) e Luigi Di Guida (dpstudios), ha selezionato come finalisti in questa cateogria:Dirty Paws di SpaceDuck Studio, Keybound di Keyboiz e Kill PID di Dead Code Games. Lo Strano Award vedrà primeggiare il videogioco che proponequalcosa di totalmente diverso dagli standard classici o un’idea particolarmente folle.

PRESS START – Video Game Student Conference nasce dalla volontà e dall’impegno del gruppo di aziende– tra cui34BigThings, Milestone, Nacon Studio Milan, Reply Game Studios, Ubisoft Milan e Unreal Engine– che insieme a IIDEA hanno voluto creare una piattaforma di incontro e formazione per i futuri professionisti dell’industria dei videogiochi che finora mancava in Italia. La prima edizione dell’evento avràun formato ibrido in presenza e online: i panel e la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards si potranno seguire anche in streaming sul canale Twitch dell’evento (https://www.twitch.tv/press_ start_conference/ ), mentre gli incontri di orientamento e recruiting tra studenti, imprese e scuole si terranno esclusivamente in presenza.

Le conferenze diPRESS START – Video Game Student Conference si apriranno venerdì 7 ottobre alle 10.30 con i saluti istituzionali di Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA e Luca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo e con un’introduzione di Andrea Dresseno, curatore dell’iniziativa. Si entrerà poi nel vivo dell’evento con i panel dedicati al Game Design (dalle 11.00 alle 12.00) e all’Art Direction (dalle 12.00 alle 13.00). Nel pomeriggio, i lavori riprenderanno alle 14.00 con il panel dedicato allaProgrammazione, mentre alle 15.30 si terrà il panel dedicato a Musica ed effetti sonori e alle 16.30 il momento dedicato a QA e testing. A partire dalle 17.15 si terrà, invece, la cerimonia di premiazione deiVideo Game Student Awards che sarà condotta da Alessandro Bruni di Everyeye.it.

Sabato 8 ottobre la giornata inizierà alle 10.00 con il panel dedicato allaProduzione e alle 11.00 avrà inizio il secondo incontro dedicato all’Art Direction, che precederàl’appuntamento dedicato alle professioni legate all’area Marketing e Comunicazione.La sessione pomeridiana inizierà alle 14.00 con un panel dedicato al Narrative Design, prima dell’appuntamento che chiuderà i due giorni diPRESS START – Video Game Student Conference, il momento (Women in Games) dedicato alle donne che lavorano nell’industria dei videogiochi.

Ilprogramma completo dell’evento è al link

https://iideassociation.com/ eventi/press-start/press- start.kl

