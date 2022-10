ROCCAT Vulcan II Mini - piccola ma dalle grandi prestazioni

PICCOLA NELLA TAGLIA – GRANDE NELLE PRESTAZIONI! LA TASTIERA DA GAMING VULCAN II MINI DI ROCCAT È ORA DISPONIBILE



65% di una tastiera standard, La Vulcan II Mini presenta i primi Dual LED Smart Key e i velocissimi TITAN II Optical Switch, garantendo performance, funzionalità, durabilità e comodità di livello superiore





ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach, annuncia oggi che la tastiera ottico-meccanica Vulcan II Mini è finalmente disponibile. La Vulcan II Mini offre prestazioni, funzionalità e durata di livello premium in un layout compatto 65%, con caratteristiche innovative e uno stile ineguagliabile. La Miniè la prima tastiera al mondo con tecnologia Dual LED Smart Key, con 30 tasti intelligenti multifunzione dotati di un secondo LED che consente ai giocatori di visualizzare facilmente quando le funzioni secondarie sono attive, offrendo al contempo straordinari effetti di illuminazione RGB.





Con la Vulcan II Mini debuttano inoltre i TITAN II Optical Switch di seconda generazione, che offrono un’attuazione ultra-rapida e una durabilità incredibile da oltre 100 milioni di click. Gli switch ottici TITAN II di Minisono switch red/linear progettati per avere un'attuazione fluida e istantanea, perfetta per i giochi competitivi che richiedono velocità, precisione e rapidità di pressione dei tasti. Gli switch ottici TITAN II sono compatibili con la maggior parte dei keycaps di terze parti e consentono la massima personalizzazione, oltre ad avere un alloggiamento trasparente e una lubrificazione migliorata per una pressione dei tasti ancora più fluida. Vulcan II MINI è disponibile su www.roccat.com e presso i rivenditori di autorizzati al prezzo di 149,99 €.

"Migliorare il design della nostra amata tastiera Vulcan è sempre una prospettiva ardua, ma anche questa volta siamo riusciti a realizzare un prodotto altamente gratificante come la Vulcan II Mini", ha dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e direttore generale delle periferiche per PC di Turtle Beach. "Con la Mini, stiamo ancora una volta introducendo e migliorando una serie di nuove caratteristiche innovative, includendo ora la possibilità di personalizzare gli elementi". La Vulcan II Mini è piccola nelle dimensioni ma grande nelle prestazioni e nella personalità".

I giocatori potranno salvare fino a cinque profili personalizzati di illuminazione RGB, riassegnazione dei tasti e altro ancora direttamente sulla memoria interna della Vulcan II Mini, garantendo così la massima portabilità. Il plate posteriore in alluminio anodizzato della Vulcan II Minigarantisce l'integrità strutturale, enfatizzando inoltre l'illuminazione RGB AIMO di ROCCAT, sincronizzabile con tutti i prodotti compatibili.

La Vulcan II Mini ha una frequenza di aggiornamento dell'illuminazione RGB doppia rispetto alle tastiere da gaming standard, producendo effetti fluidi e vibranti che portano l'illuminazione a un livello superiore. Il cavo USB-C rimovibile consente di portare facilmente la Vulcan II Mini in viaggio e offre un'ulteriore possibilità di personalizzazione. La Vulcan II Minidi ROCCAT è disponibile nei colori Ash Black o Arctic White, e i giocatori di PC possono aggiungere il loro tocco personale con i keycap di terze parti con montaggio a croce o dotando la tastiera di colorati cavi USB-C personalizzati (venduti separatamente).

