FIFA 23 viene lanciato oggi in tutto il mondo

Oggi Electronic Arts celebra il lancio di EA SPORTS FIFA 23 con la tecnologia di gioco HyperMotion2, che offre azione, realismo e autenticità incredibili in ogni aspetto del gioco. Con il cross-play†, le innovazioni nelle modalità preferite dai fan, tra cui FIFA Ultimate Team, la modalità Carriera, VOLTA FOOTBALL e la FIFA World Cup maschile e femminile, FIFA 23 è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite l'app EA, Origin, EPIC e Steam, PlayStation 4 e Xbox One.







"Con FIFA 23, stiamo offrendo ai fan di tutto il mondo l'esperienza calcistica più coinvolgente e autentica mai vista in un titolo EA SPORTS FIFA", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM di EA SPORTS FC. "Includendo il calcio femminile, le ultime innovazioni tecnologiche con HyperMotion2, un'autenticità senza pari con più di 300 partner in tutto il mondo del calcio, questo ultimo titolo incarna il potere del calcio di connettere giocatori, campionati, squadre e talenti di tutto il mondo attraverso la nostra passione condivisa per questo sport".

Negli ultimi 30 anni, EA SPORTS FIFA ha vissuto a metà tra intrattenimento e gioco e ha influenzato direttamente la crescita e lo sviluppo della cultura calcistica. Recentemente, EA SPORTS ha stretto una partnership con uno dei più grandi marchi di intrattenimento al mondo, Marvel, per portare in campo gli eroi iconici del calcio in FIFA 23 Ultimate Team. Anche l'AFC Richmond e l’allenatore baffuto preferito da tutti, Ted Lasso, saranno giocabili in FIFA 23, in quanto i Greyhounds si uniranno al Wrexham AFC nella sezione dei club del Resto del Mondo in FIFA 23.

Tecnologia HyperMotion2

I progressi della rivoluzionaria tecnologia di gioco EA SPORTS FIFA HyperMotion2 portano FIFA 23 a più di 6.000 animazioni calcistiche fedeli alla realtà che garantiscono il realismo ogni volta che i tifosi entrano in campo, comprese le nuove meccaniche di accelerazione, dribbling e tocco di palla. I dati avanzati del Match Capture 11v11 ottenuti grazie a riprese di motion capture di due partite complete con squadre professionistiche - compreso un match tra squadre femminili - e i dati di cinque allenamenti, permettono di ottenere animazioni di qualità elevata e più realistiche rispetto a qualsiasi altro titolo EA SPORTS FIFA del passato. Un algoritmo di apprendimento automatico all'avanguardia porta il realismo calcistico a un altro livello, prendendo spunto da oltre 9,2 milioni di fotogrammi di riprese durante le partite per generare nuove animazioni in tempo reale e creare movimenti naturali in una vasta serie di interazioni in campo.

Innovazione in tutte le modalità di gioco

FIFA 23 prevede il cross-play per i giocatori della stessa generazione di piattaforme, consentendo loro di connettersi con gli amici e di competere in modalità 1v1, tra cui FIFA Ultimate Team (FUT) e Online Friendlies. FUT 23 include un nuovissimo modo di giocare: "FUT Moments", che prevede sfide basate su scenari per offrire ai giocatori nuovi modalità per avanzare nella modalità. Un rinnovamento completo del sistema di chimica di FUT promuove la flessibilità nella costruzione della squadra, consentendo ai fan di costruire la loro squadra definitiva come preferiscono.

I miglioramenti apportati alla Carriera Giocatore consentono ai giocatori di definire la propria personalità e la propria esperienza in partita, con nuove attività fuori dal campo che contribuiscono a definire la carriera del giocatore. La Carriera Manager consente di assumere il controllo di autentici allenatori di calcio di tutto il mondo... e di Ted Lasso, mentre guida la sua squadra verso la gloria. Una nuova modalità "Highlights giocabili" in entrambe le modalità Carriera, giocatore e manager, permette ai fan di entrare direttamente in azione con il proprio professionista e di completare gli obiettivi.





Pro Club e VOLTA FOOTBALL hanno un nuovo punto di accesso condiviso che consente di personalizzare, giocare e far progredire un giocatore in entrambe le modalità, oltre alla possibilità di guadagnare punti XP Pro Club in ciascuna modalità. Riunitevi con gli amici o con la community di VOLTA FOOTBALL ed esprimete il vostro stile nelle nuove sale giochi VOLTA, con più modi per personalizzare il vostro Avatar. Le partite nuove e aggiornate offrono un audio migliorato per la folla, nuovi oggetti, stadi più grandi, palloni colorati dinamicamente, timer e nuovi effetti sonori per aumentare il divertimento nelle ARCADE VOLTA. La rinnovata giocabilità di VOLTA apporta una serie di miglioramenti al calcio di strada che conferiscono fascino e varietà a ogni partita.

Club femminili

Per la prima volta nella storia di EA SPORTS FIFA, i giocatori possono giocare con le squadre femminili della Barclays FA Women's Super League e della Division 1 Arkema al momento del lancio, con aggiornamenti entusiasmanti in arrivo‡.

Grazie all'acquisizione HyperMotion2 dedicata a una squadra femminile professionista, le animazioni di FIFA 23 offrono un calcio femminile completamente autentico, creando l'esperienza più realistica di sempre.

FIFA World Cup

Oltre alla Coppa del Mondo maschile FIFA Qatar 2022, FIFA 23 introduce la Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023, consentendo ai fan di raggiungere l'apice del calcio internazionale maschile e femminile.

Con oltre 300 partner, 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati in tutto il mondo, EA SPORTS FIFA 23 è l'unico posto in cui i fan possono giocare sul più grande palcoscenico del mondo sia nei tornei maschili che in quelli femminili della FIFA World Cup™, oltre che nelle iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A, tutto in un unico gioco.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One il 30 settembre.





