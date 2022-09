FIFA 23 Recensione

Oggi vi parlo della mia prova di FIFA 23. Ultimo titolo di una saga che fin dagli anni ’90 ha spopolato su tutte le piattaforme facendo divertire milioni di giocatori. La storia di FIFA va avanti dal lontano 1993 quando usci per il Sega Mega Drive con il nome di International Soccer. Da allora non si è più fermato fino ad arrivare ai nostri giorni con questa trentesima edizione. Un percorso pieno di alti e bassi e non sempre ai massimi livelli, con diversi capitoli bruttini e altri invece molto riusciti. Per fortuna, da almeno tre/quattro anni, il livello si è sempre alzato a ogni nuovo capitolo e questo FIFA 23 non è da meno.



E' inutile giraci attorno,non si allontana moltissimo dal suo predecessore ma migliora in ogni reparto. Infatti, il gameplay è super fluido, realistico e mostra i differenti stili di corsa e di tiro a seconda del calciatore usato. Quest'ultimi sono più reattivi, agili e bilanciati, restituendo un feeling incredibile durante le partite. Tutto è molto più equilibrato di prima non solo i calciatori. Infatti, i difensori, se usati con giudizio, potranno essere più reattivi e avere più accelerazione, eseguendo interventi molto più precisi ed efficaci. Stessa cosa non si può dire dei passaggi, che risultano più ostici da controllare e meno fluidi. Se si vuole fare un buon passaggio, si dovrà calcolare la velocità della palla, la direzione e la posizione del calciatore ricevente. In pratica, tutto è molto simile a quello che si vede in una partita di

Rispetto alla scorsa edizione segnare dalla breve distanza è più facile, mentre è più difficile fare goal dalla lunga. Tuttavia, prima di esultare bisogna battere i portieri che insono molto più forti e hanno movimenti e reazioni abbastanza reali. Questo è possibile grazie all'uso dell. EA Sports ha catturato moltissimi movimenti tra altrettanti professionisti registrando circa 6.000 nuove animazioni che ha introdotto in FIFA 23. Nel complesso il gioco è più rifinito; lo dimostra la visualizzazione della traiettoria dei tiri, dei passaggi e delle migliorie introdotte nei contrasti, nei calci d'angolo, nelle finte, ecc. Per quanto riguarda le modalità, queste non sono molto differenti dal predecessore; troviamo le classiche come. La modalità che è più degna di nota è quella della Personalità carriera del calciatore.

Ilpotrà modellare la personalità di un calciatore in base a tre attributi. Quest'ultimi si sbloccheranno in base alle scelte, in campo e fuori, che il giocatore deciderà di far fare al calciatore. Se tutto questo sembra complicato, c'è un modo che permetterà di giocare solo i momenti clou, riducendo il tempo per ogni match. La modalità, anche se migliorata, è sempre basata sul sistema di carte. Ora c'è il sistema FUT Moments che in poco tempo fa guadagnare valuta per comprare nuovi pacchetti, oggetti, ecc. Infine, migliorate anche le modalitàs. Le due modalità durante le varie stagioni permettono di sbloccare tantissimi oggetti cosmetici che permetteranno di personalizzare al massimo il calciatore. Infine, da segnalare alcuni sporadici bug grafici durante le partite, dove può accadere che il risultato venga oscurato.di sicuro risolverà con degli aggiornamenti.

Il comparto tecnico dei titoliè sempre stato al top. Questonon è da meno, anzi risulta essere il migliore della serie. I giocatori sono talmente ben realizzati che a fatica si distingueranno da quelli reali. Sututto il comparto tecnico è ai massimi livelli, in particolar modo l'impatto grafico che risulta essere da urlo. Ai massimi livelli pure il comparto audio. Gli effetti sono molto realistici e le musiche sono di artisti famosi e contemporanei di enorme successo. Infine, la telecronaca è stata nuovamente affidata ae Pierluigi Pardo, che ormai sono una garanzia.L'ultimoè assolutissimamente un gioco ricco, divertente e più realistico che mai. EA ha lavorato bene sfornando un titolo di addio che è il migliore di sempre.è ricchissimo e la grande comunity non potrà che apprezzare. Sebbene non si discosti molto dal predecessore, FIFA 23 riesce a migliorare in tutti i reparti. Unici difetti sono degli sporadici bug grafici. FIFA 23 merita di essere giocato da ognie fan del calcio che non vuole perdersi un'esperienza ricca, solida, realistica e appagante.

Voto 9/10

