GTA Online: i Salti col paracadute Junk Energy

In più, maschera Demone tech arancione gratis, GTA$ e RP doppi in Autoscontro territoriale e altro

Junk Energy sa bene che caffeina e adrenalina sono alla base dello stile di vita di Southern San Andreas, e la sua ultima campagna marketing offre premi a chiunque sia abbastanza audace da catapultarsi nel mondo dei rischiosi ma remunerativi sport estremi.

I Salti col paracadute Junk Energy sono una nuova attività, perfetta per chi non teme le altezze né di rischiare la propria incolumità: cerca gli zaini da paracadute sui tetti e nei chioschi con marchio Junk Energy di Los Santos e Blaine County per cimentarti in una sfida di paracadutismo. Una volta avviata, non dovrai fare altro che saltare, paracadutarti attraverso i checkpoint e puntare alla zona d'atterraggio. Se, una volta a terra, sarai ancora cosciente, otterrai una manciata di GTA$ e uno zaino da paracadute Junk Energy.

Ogni giorno saranno disponibili dieci Salti col paracadute Junk Energy: completali tutti e otterrai GTA$ bonus; completali tutti con una medaglia d'oro e otterrai un ulteriore premio in denaro, per un totale di 150.000 GTA$, oltre a un paracadute Junk Energy per aver partecipato.



Entra nello spirito di Halloween con la maschera Demone tech arancione gratis

Con l'avvicinarsi di Halloween, l'atmosfera si fa inquietante. Non perderti gli eventi particolarmente macabri che si svolgeranno nel mese di ottobre. Inoltre, accedi a GTA Online in qualsiasi momento di questa settimana per ottenere la maschera Demone tech arancione.

GTA$ e RP doppi in Autoscontro territoriale

Fatti valere e non cedere all'avanzata nemica. Da due a quattro squadre si affronteranno, a bordo di veicoli, su piattaforme colorate poste al di sopra di punti di riferimento locali: proteggi il tuo territorio e rivendica quello altrui in Autoscontro territoriale per guadagnare, tutta la settimana, GTA$ e RP doppi



GTA$ e RP doppi nelle missioni vendita di Contrabbandieri

Se il peso della tua preziosa merce di contrabbando comincia ad affossare gli scaffali dell'hangar, cerca di smerciarla nellemissioni di vendita di Contrabbandieri, per ottenere un profitto che include GTA$ e RP doppi.

Buone notizie anche per gli aspiranti aviatori: gli hangar e le relative migliorie e modifiche sono scontati del 40% per tutta la settimana, rendendo più facile ritagliarsi uno spazio nel mercato nero locale. La cattiva notizia è che l'altitudine potrebbe non farti troppo bene



GTA$ e RP doppi nelle attività della Scuola di volo

Mettiti a tuo agio in cabina di pilotaggio: esegui tonneau, picchiate e altre acrobazie allaScuola di volo di San Andreas, guadagnando ricompense doppie fino al 5 ottobre.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Passa dall'autosalone di Simeon e rifatti gli occhi con i modelli in esposizione questa settimana, oppure provali su strada per un massimo di cinque minuti prima di acquistarli:

Benefactor Dubsta blu classico

blu classico Bravado Greenwood bianco ghiaccio con livrea Strisce totali classiche

bianco ghiaccio con livrea Strisce totali classiche Übermacht Sentinel nero opaco con livrea CNT e dotata delle ultime opzioni di personalizzazione

nero opaco con livrea CNT e dotata delle ultime opzioni di personalizzazione Bravado Youga Classic argento mezzanotte classico con livrea Tempo di surf

argento mezzanotte classico con livrea Tempo di surf Vapid Retinue MkII verde oliva classico con livrea Vapid Classics

Autosalone Luxury Autos

Passa dall'autosalone Luxury Autos, situato proprio di fronte ai Record A Studios di Rockford Hills, per lasciarti incantare daDinka Jester RR e Pegassi Zentorno, entrambe dotate di nuovissime modifiche e livree. Scoprine le statistiche e acquistale direttamente, se la cosa ti stuzzica.

Primo premio della ruota fortunata e veicoli dell'Autoraduno di LS

Se la varietà è quello che cerchi, questa settimana troverai pane per i tuoi denti. Visita il Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per provare a vincere unaÜbermacht SC1.



Inoltre, ti attende una Pegassi Infernus Classic nel cuore dell'Autoraduno di Los Santos se arrivi ai primi 2 posti nellaserie di gare clandestine per 3 giorni di fila.

Come se non bastasse, l'area di prova ti permette di provare gratisAnnis ZR350, Dinka Jester Classic e Dewbauchee JB 700.



SCONTI

Rimpingua la tua rosa di mezzi con un paio di auto classiche e una selezione di velivoli in forte sconto:

Declasse Moonbeam custom: 50% di sconto

Buckingham Swift: 50% di sconto

FH-1 Hunter: 40% di sconto

Dinka Jester Classic: 40% di sconto

RM-10 Bombushka: 35% di sconto

V-65 Molotok: 30% di sconto

Mammoth Tula: 30% di sconto

Buckingham Luxor Deluxe: 30% di sconto

Buckingham Conada: 20% di sconto

