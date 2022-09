Trust GXT 391 Thian Recensione

Cuffie da gioco wireless leggere in materiale ecosostenibile



Oggi vi racconto la mia opinione sulle cuffie Trust GXT 391 Thian. Prodotte da Trust, produttore europeo di periferiche e accessori per computer, appositamente per i videogiocatori le cuffie sono ben costruite, leggere e abbastanza performanti. Dopo due giorni di ascolto e svariate prove con diversi device ecco cosa ne penso delle cuffie Trust GXT 391 Thian.

La scatola è molto bella, ricca di descrizioni e compatta; all'interno si trovano le cuffie con microfono wireless integrato, un cavo, un cavetto Jack Audio, un dongle, una guida all’uso del prodotto e una sulla salute e sicurezza dell’utente. Le cuffie sono prodotte con materiali riciclati, hanno l'archetto imbottito, i padiglioni auricolari in similpelle e maglia e pesano solo; questo garantisce tante ore di ascolto senza affaticare testa e stressare le orecchie. Subito dopo l'unboxing, il consiglio è quello di metterle sotto carica fino a quando il led rosso si spegna. Questa operazione farà ricaricare completamente la batteria delle cuffie che inizieranno a funzionare al meglio. Alpossono garantire circadi ascolto continuato.

Lesono costruite bene e risultano solide ed eleganti. Nella parte sinistra trovano il microfono flessibile con filtro pop integrato, i comandi per attivarlo e spegnerlo, il tasto di accenzione e il bilanciere del volume. Sempre nella parte sinistra, più giù, trovano alloggio il led di stato, la portaper la ricarica e il l'entrata del. Le cuffie funzionano sia modalità Wireless che con il cavo Jack Audio. Quindi massima connettività e libertà d'uso con qualsiasi device come Computer, Laptop, Tablet ecc. Sono anche compatibili con le Console da gioco. Per collegare le cuffie a un dispositivo basterà accenderle e connettere il dongle USB che inizierà a lampeggiare. Una volta che le cuffie emetteranno un suono il collegamento sarà effettuato.

Ho usato leper ascoltare musica, guardare Film e videogiocare con PS5; posso dire con franchezza che le cuffie suonano molto bene e si adattano a tutti i tipi di audio. Giocando connon ho avuto nessun problema a individuare la provenienza dei nemici o dei colpi esplosi nelle varie direzioni. Per essere delle cuffie di categoria media si comportano davvero bene. Che si usino per lavorare o giocare lesono comodissime. Grazie all'ottima imbottitura si possono usare per lunghissime sessioni disenza pesare minimamente sulla testa o stressare i padiglioni auricolari. Tuttavia, per chi porta glici sarà qualche problema. Infatti, le bacchette degli occhiali impediranno ai padiglioni di aderire completamente alle orecchie diminuendo, seppur di poco, la resa audio. Naturalmente la cosa è molto soggettiva e in generale non compromette l'esperienza d'uso. Questo è l'unico difetto che ho trovato in queste ottime cuffie.

Peso: 197 grammi

Dimensioni: 159 x 80 x 189 mm

Dimensioni driver: 40 mm

Risposta in frequenza: 20 Hz-20.000 Hz

Sensibilità: 100 dB

Compatibilità:Wi-Fi a 5.8 GHz: PC Windows, macOS, PS4, PS5

Cablato: tutti i dispositivi con jack audio da 3,5 mm

Lesono delle buone cuffie da gaming che si adattano a tutti gli scenari possibili. La qualità del microfono integrato è ottima. C’è una predominanza di bassi, ma medi e alti sono comunque resi bene per una qualità audio che risulta soddisfacente. Qualche difetto non manca, ma se cercate un paio di cuffie wireless sostenibili dal buon rapporto. Non ve ne pentirete anzi, resterete stupiti

















