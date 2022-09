World of Warcraft Dragonflight arriverà il 29 novembre

Padroneggia i cieli delle Isole dei Draghi quandoWorld of Warcraft Dragonflight arriverà il 29 novembre

disponibili per i Dracthyr, tutti possono trovare la propria sembianza in Dragonflight

Goditi il bonus del 50% all'esperienza dei Venti della Saggezza a partire dalla settimana del 4 ottobre

La casa ancestrale dei Draghi è in fermento oggi che Blizzard Entertainment ha annunciato che

Dragonflight

, la nona espansione per il gioco di ruolo multigiocatore di massa online, World of Warcraft, uscirà in tutto il mondo il 29 novembre a mezzanotte.

"Dragonflight è stato realizzato tenendo a mente la nostra incredibile community, e col desiderio di tornare a quello che più amiamo: lo splendore di Azeroth e dei suoi personaggi, con i nostri giocatori nel ruolo di eroi," dice la vice presidente e produttrice esecutiva di World of Warcraft, Holly Longdale. "Vogliamo invitare tutti in questa nuova avventura, dove ci immergeremo nelle terre dei draghi, diventeremo parte del loro antico retaggio e vedremo rivelarsi tutti i segreti di questa terra."

I giocatori scopriranno le Isole dei Draghi ed esploreranno quattro nuove zone, ognuna dedicata a ciascuno degli antichi Stormi dei Draghi, create con amore dal team di sviluppo diWorld of Warcraft per i giocatori veterani e quelli nuovi. Man mano che le Isole dei Draghi si risvegliano, così fanno gli antichi segreti dimenticati, e i giocatori attraverseranno questi luoghi per cielo e per terra mentre esplorano tutto ciò che le Isole dei Draghi hanno da offrire.

È qui che scopriranno i Dracthyr, che sono riemersi dal loro lungo sonno per unirsi alla battaglia, e saranno disponibili già dalla pre-patch diDragonflight per i giocatori che preordinano l'espansione. Con la possibilità di passare da una sembianza umanoide a una spaventosa forma draconica, i Dracthyr sono altamente agili, e la loro classe speciale, l'Evocatore, li rende in grado di partecipare alla battaglia come assaltatori a distanza o come guaritori, sfruttando i doni mistici degli Stormi dei Draghi.

Vola nei cieli padroneggiando la nuova abilità del Volo Draconico, che consente ai giocatori di spiccare il volo per le Isole dei Draghi in sella a un draco personalizzato. Ci sono milioni di combinazioni di aspetti possibili per i Drachi, così che i giocatori possano rendere davvero personale il proprio compagno mentre imparano a volare più lontano, più a lungo e più veloce durante i loro viaggi.

I giocatori possono anche esprimersi con il nuovo sistema di talenti, che permette di scegliere le abilità in maniera creativa a qualsiasi livello, in modo da poter giocare la propria classe come più si desidera, e con il sistema di professioni aggiornato, con cui i giocatori possono scegliere di specializzarsi come preferiscono nella propria arte. Insieme a tutto questo arrivano anche gli aggiornamenti all'Heads-Up Display (HUD) e il nuovo sistema della User Interface (UI), per personalizzare l'aspetto e le funzionalità dell'interfaccia diWorld of Warcraft come mai prima d'ora.

Il 29 novembre,Dragonflight uscirà con otto spedizioni, quattro delle quali possono essere affrontate con gli amici durante la scalata verso il nuovo limite di livello di 70, mentre le altre quattro sono per giocatori di alto livello. La prima incursione dell'espansione, Segrete delle Incarnazioni, verrà sbloccata a ogni livello di difficoltà il 13 dicembre.

Dragonflight

è disponibile per il preacquisto digitale nelle versioni Base Edition (prezzo consigliato 49,99 $), Heroic Edition (prezzo consigliato 69,99 $), ed Epic Edition (89,99 $). Ogni edizione digitale include uno o più oggetti coi quali i giocatori possono celebrare l'unione delle loro forze con gli Stormi dei Draghi mentre riconquistano il loro reame perduto:

Base Edition: include Drakks, una mascotte bonus per il preacquisto che ti accompagnerà nelle tue avventure.

Heroic Edition: include Drakks, la mascotte bonus per il preacquisto, la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento per un personaggio di Dragonflight (livello 60) e una cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato.

Epic Edition: include tutti gli oggetti della Base e Heroic Edition, l'effetto per la Pietra del Ritorno dei Viaggiatori del Tempo, la Trasmogrificazione per testa Diadema del Custode della Magia, la Trasmogrificazione per schiena delle Ali del Risveglio in cinque varianti di colore, e 30 giorni di tempo di gioco.

L'espansione è anche disponibile per l'acquisto come set da collezione: oltre alla chiave digitale della Epic Edition, i giocatori possono esplorare lo sviluppo visivo diDragonflight con il libro rilegato "The Art of Dragonflight", migliorare la propria postazione con il tappetino del mouse di Alexstrasza e aggiungere una rappresentazione iconica dei cinque principali Stormi dei Draghi di Azeroth con il set di cinque spille da collezione. Il set da collezione è disponibile per la prenotazione sul Blizzard Gear Store ufficiale all'indirizzo

https://gear.blizzard.com/ collections/world-of-warcraft

.

È necessario un abbonamento attivo per giocare aWorld of Warcraft.

