World of Warcraft Dragonflight - Guardiani del Sogno (10.2) arriva a novembre

La posta in gioco è alta, poiché la potenza combinata dei Campioni di Azeroth e degli Stormi dei Draghi si unirà contro l'ardente Incarnazione Primordiale, Fyrakk, che sta per assaltare il Sogno di Smeraldo per assorbire il potere del nuovo Albero del Mondo. Guardiani del Sogno, il prossimo aggiornamento ai contenuti di Dragonflight, sarà pubblicato il 7 novembre , subito dopo la BlizzCon!

Come parte dell'aggiornamento Guardiani del Sogno, la Stagione 3 di Dragonflight inizierà una settimana dopo, il 14 novembre . Di seguito potete trovare alcune delle funzionalità incluse con la patch.



Guardiani del Sogno

In arrivo il 7 novembre, dopo il completamento della manutenzione regionale.

Le caratteristiche principali includono:

NUOVA ZONA: Il Sogno di Smeraldo

Il Sogno di Smeraldo Nuove missioni, nuove creature con cui stringere amicizia, esplorazioni, obiettivi pubblici e molto altro attendono i personaggi in questa nuova zona effimera.

NUOVO EVENTO PUBBLICO: La Superfioritura

La Superfioritura Sarà possibile aiutare l'Antico Errante Chiomabete mentre si occupa dell'Albero del Mondo in crescita all'interno del Sogno di Smeraldo in questo evento pubblico multi fase con fantastiche nuove ricompense.

NUOVO PERCORSO FAMA: Custodi del Sogno

Custodi del Sogno I Custodi del Sogno offrono nuove ricompense di reputazione e attività da sbloccare man mano che i personaggi avanzano su questo percorso Fama.

AGGIORNAMENTI AL VOLO DRACONICO

Gli entusiasti del Volo Draconico potranno accedere a nuovi percorsi, glifi, abilità, personalizzazioni e un nuovo draco: un Drago Fatato!

In arrivo ci sono anche modifiche e bilanciamenti alle classi, aggiornamenti all'interfaccia utente e un sacco di nuovi equipaggiamenti, cavalcature e mascotte da ottenere.

Stagione 3 di Dragonflight

In arrivo il 14 novembre 2023, dopo il completamento della manutenzione regionale.

Fyrakk ora è l'unica Incarnazione Primordiale e si è alleato con i Druidi delle Fiamme per ottenere l'accesso al pacifico e incontaminato Sogno di Smeraldo. È determinato ad arrivare fino all'Albero del Mondo, Amirdrassil, per attingere al suo potere.

NUOVA INCURSIONE: Amirdrassil, Speranza del Sogno

Amirdrassil, Speranza del Sogno I giocatori e le giocatrici affronteranno nove boss tra cui i difensori del Sogno di Smeraldo, i luogotenenti e gli alleati di Fyrakk e, per finire, l'Incarnazione Primordiale ardente in persona.

tra cui i difensori del Sogno di Smeraldo, i luogotenenti e gli alleati di Fyrakk e, per finire, l'Incarnazione Primordiale ardente in persona.

Come per le precedenti stagioni, le modalità Ricerca delle Incursioni (LFR) Ala 1, Normale, Eroica e Mitica verranno rese disponibili contemporaneamente.

NUOVA ROTAZIONE MITICHE+:

Fanno il loro debutto tra le Mitiche+ le due ali della mega spedizione Alba degli Infiniti:



Caduta di Galakrond





Ascesa di Murozond



Quattro spedizioni di ritorno delle stagioni di Mitiche+ passate forniranno nuove sfide ai personaggi per tenere sempre al passo la rotazione di Mitiche+:



Maniero dei Crestabianca, Battle for Azeroth





Atal'dazar, Battaglia per Azeroth





Boschetto Cuortetro, Legion





Forte Corvonero, Legione



Oltre a due spedizioni del passato che subiranno la conversione a Mitiche+:



Trono delle Maree, Cataclysm





Verdeterno, Signori della Guerra di Draenor

Altre News per: worldwarcraftdragonflightguardianisognoarrivanovembre