Diablo Immortal - primo aggiornamento maggiore disponibile

Pass Battaglia della Stagione 5: Discendenti della Tempesta

I cittadini di Sanctuarium credono che il potere puro di una burrasca non possa essere controllato: solo la natura governa sé stessa. Ma gli elementi sono parte di te, avventuriero! Ecco perché i venti hanno volto a tuo favore, condividendo con te il desiderio di epurare Sanctuarium dai suoi invasori e riportarvi l'equilibrio. È il momento di arrendersi al caos, di prendere posto tra i Discendenti della Tempesta.

È arrivato un nuovo Pass Battaglia dedicato alla tempesta in Diablo Immortal e, con esso, avrà inizio la Stagione 5 il 29 settembre alle 3:00 (orario del server). Il Pass Battaglia Discendenti della Tempesta presenta 40 gradi di sfide e ricompense, tra cui Gemme leggendarie, Emblemi, Else e altro ancora.

Per gli avventurieri in cerca di tesori aggiuntivi dai gradi del Pass Battaglia, abbiamo due versioni a pagamento con cui potenziare il Pass Battaglia per l'intera durata della stagione: il Pass Battaglia Potenziato e il Pass Battaglia Potenziato da Collezione.

Il Pass Battaglia Potenziato include tutte le ricompense di grado del Pass Battaglia normale, ma sblocca anche un percorso potenziato che fornisce ricompense aggiuntive a ogni grado. Inoltre, riceverai la temibile arma cosmetica dei Discendenti della Tempesta, sbloccata al grado 1, e la turbolenta armatura cosmetica dei Discendenti della Tempesta sbloccata al grado 40.

Il Pass Battaglia Potenziato da Collezione ti dà accesso a tutte le ricompense di grado e oggetti cosmetici del Pass Battaglia Potenziato e anche alla Cornice dell'Avatar Discendenti della Tempesta, un Portale dei Discendenti della Tempesta e un potenziamento di 10 gradi, tutto disponibile subito dopo il potenziamento.

Il Pass Battaglia della Stagione 5 durerà solo fino al

