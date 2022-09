Oggi EA e Respawn hanno annunciato il ritorno dell'evento Paura del Buio di Apex Legends, che si preannuncia più sinistro e spaventoso che mai. L'evento Paura del Buio si svolgerà nell'arco di quattro settimane, dal 4 ottobre all’1 novembre, e sarà caratterizzato da quattro settimane di modalità a tempo limitato e skin a tema Halloween.

Il programma dettagliato dell'Evento Paura del Buio è disponibile di seguito:

Shadow Royale LTM (4-11 ottobre) - Non sarebbe Paura del Buio senza il ritorno dello Shadow Royale LTM. Per la prima volta in assoluto, date la caccia ai vostri avversari nelle tenebre dell'Olimpo Notturno.

Corsa alle Armi LTM (11-18 ottobre) - Durante la seconda settimana di Paura del Buio, non perdetevi il ritorno di Corsa alle Armi, con Olimpo Notturno che si alternerà a rotazione con le due mappe precedenti, tra cui Fragment East (Confini del Mondo) e Skull Town (Canyon dei Re).

Control LTM (18-25 ottobre) - Il 18 ottobre, riprendi il controllo su Olimpo Notturno, Confini del Mondo e Passo della Tempesta.

Shadow Royale LTM (25 ottobre - 1 novembre) - Per l'ultima settimana dell'evento, tornate a Shadow Royale e mostrate agli skinsuits ciò che avete imparato durante Paura del Buio.

I dettagli relativi alle vendite in Paura del Buio sono disponibili di seguito:

Skin nuove e il ritorno delle preferite dai fan - Per tutto il mese, scopri le nuove skin a tema Halloween nel negozio. Scoprite le nuove skin leggendarie come "Essenza del Male" di Ash e "Lama del Ramingo" di Seer o acquistate le skin leggendarie di Revenant, Caustic, Octane e Wattson. I giocatori possono anche acquistare i bundle per Wraith, compreso il bundle Spettro Vacuo, dal 4 ottobre all'11 ottobre e i bundle per Pathfinder, compreso il bundle Memoir Noir, dall'11 ottobre al 18 ottobre. Inoltre, per tutta la durata dell'evento saranno disponibili sconti speciali per i bundle e i pacchetti Apex.

Apex Legends: Caccia è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

Altre News per: eventopaurabuioapexlegends