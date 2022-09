Acer e MediaWorld annunciano la Predator League 2022

Tutti gli appassionati di Rocket League possono iscriversi alla prima edizione del nuovo torneo online e contendersi il titolo di campioni nazionali. In palio un montepremi esclusivo firmato Predator Gaming e la possibilità di sfidare i migliori giocatori internazionali





Acer e MediaWorld hanno annunciato la prima edizione del torneo EMEA Predator League 2022, esclusiva competizione online 3vs3 di Rocket League, videogame che combina sport arcade con caos automobilistico.

A partire dal 27 settembre, tutti gli appassionati possono iscriversi alla competizione nazionale. Le squadre, composte da 3 giocatori ciascuna, si affronteranno in una prima fase di qualifica il giorno 9 ottobre, dalla quale emergeranno le migliori due. Dalla seconda fase, prevista per il 22 ottobre, si qualificheranno altre due squadre, che insieme alle prime due, il 13 novembre si contenderanno online il titolo di campioni nazionali. Nella stessa giornata sarà possibile seguire lo streaming su Twitch, oppure prendere parte a un watch party insieme a noti player e influencer, che commenteranno la finale direttamente dal MediaWorldTech Villagedi Porta di Roma, il nuovo hub esperienziale di oltre 6500 mq volto all’innovazione, con aree tematiche dedicate al gioco e all’intrattenimento.

In palio per i tre vincitori nazionali un esclusivo montepremi Predator Gaming, composto da tre notebookPredator Helios 300,per la prima squadra classificata, tre monitorPredator X34GS per la seconda e tre cuffiePredator Galea 350 per la terza.

Inoltre, iscritti e appassionati potranno scoprire i migliori pc gaming Predator da MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica con il suo sito e-commerce e 122 negozi su tutto il territorio nazionale,che anche in questa occasione è partner di Acer.

"Siamo entusiasti di annunciare questo primo torneo online di Rocket League, un titolo che in Italia sta riscontrando sempre più interesse e vanta una solida community di giocatori appassionati” ha commentato Martina Grassi, Trade Marketing Manager di Acer Italia. “La Predator League inoltre è un’ulteriore occasione per rafforzare la nostra solida collaborazione con MediaWorld, uno dei nostri migliori retail partner, in grado di offrire la vasta gamma di device gaming pensati per soddisfare le esigenze di tutti i giocatori italiani”.

“Condividiamo con Acer l’entusiasmo e la grinta che ci aspettiamo da questa prima edizione del torneo EMEA Predator League 2022. – Ha affermato Francesco Sodano, Head of Trade Marketing & Retail Media di MediaWorld. - Nei nostri negozi la tecnologia è alla portata di tutti, anche per il massimo divertimento. La collaborazione con Acer ci permette di aiutare ancora di più i nostri consumatori a nutrire le loro passioni, come quella per il gaming, attraverso i migliori device tecnologici.”

La squadra che si aggiudicherà il titolo di campione alla finale nazionale, il 13 novembre, avrà la possibilità di competere con i migliori giocatori europei durante la finale internazionale, che si disputerà il 20 novembre. Anche in questa occasione sarà possibile seguire la diretta sulcanale Twitch ufficiale di Predator Gaming.

