SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE - DLC 2 “Knights of the Moon and Light”

Bandai Namco Europe ha rilasciato oggi il secondo DLC perSD GUNDAM BATTLE ALLIANCE, l’Action-RPG disponibile da questa estate, pronto ad aggiungere nuove Mobile Suit per i piloti e storie da scoprire.

Questo secondo DLC include:

Due nuove unità giocabili: Knight Superior Dragon e Moon Gundam,

Due missioni Scenario aggiuntive: Hero of Lacroa e Evil God of the Moon

Due missioni aggiuntive: EX Mission Extreme 3 e 4

InSD GUNDAM BATTLE ALLIANCE, i giocatori devono unire le proprie forze per correggere un mondo distorto, superando le spaccature nel tempo conosciute come "Interruzioni storiche" per ripristinare la vera cronologia di ogni serie di Gundam. Ogni missione prevede azioni per giocatore singolo e multigiocatore, consentendo a un massimo di tre giocatori di collaborare per progredire nel gioco.

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCEè disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.





